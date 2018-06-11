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الإثنين، 11 يونيو 2018 12:36 م
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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 11 فلسطينيا بالضفة الغربية

الإثنين، 11 يونيو 2018 12:18 م
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 11 فلسطينيا بالضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلى
رام الله (أ ش أ)
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، الليلة الماضية، وفجر اليوم الاثنين، 11 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم صحفى.

وأوضح نادى الأسير - فى بيان اليوم- "أن 7 مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة الخليل بينهم صحفي".فيما جرى اعتقال مواطن من بلدة قراوة بنى حسان فى محافظة سلفيت واحتجاز ثلاثة مواطنين آخرين من ذات البلدة، وأفرج عنهم لاحقا.

وذكر النادى أن مواطنا جرى اعتقاله من بلدة عرابة فى محافظة جنين، كذلك جرى اعتقال مواطنين من محافظة بيت لحم.

من جهة أخرى، أصيب، اليوم الاثنين، شاب برصاص الاحتلال فى القدم، فى منطقة واد الحمص القريبة من قريتى النعمان والخاص شرق بيت لحم.

وأفاد مصدر طبى فى الهلال الأحمر الفلسطينى، بأن شابا (20 عاما) أصيب برصاص من نوع "توتو" فى القدم اليسرى، نقل إلى مستشفى بيت جالا لتلقى العلاج.

ورصاص "التوتو" و" الدمدم" هو رصاص محرم دوليا، إذ أن مدخل الرصاصة ومخرجها صغير الحجم مقارنة بغيره وأقل من الرصاصة العادية.ويطلق رصاص التوتو من بندقية تسمى "روجر"، ولا يشعر المصاب بأنه أصيب به إلا بعد أن يسقط على الأرض.

ورصاص الدمدم من شأنه أن يحدث تغييرات مختلفة، فإما أن تنفجر الرصاصة داخل الجسد محدثة شظايا فيه، وإما أن تعمل على زيادة الضغط الجوى حولها فى داخل الجسد، مما سيَنتج عنه تفتيت للمكان الذى حوله والذى تغرس فيه الرصاصة.

 


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