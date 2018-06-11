الإحصاء: 65.9% انخفاضا فى بؤر الإصابة بالأمراض المعدية للماشية والحيوانات

كتبت- هبة حسام

انخفض عدد بؤر الإصابة بالأمراض المعدية والوبائية للماشية والحيوانات خلال العام الماضى على 129 بؤرة، مقابل 379 بؤرة عام 2016، بنسبة انخفاض قدرها 65.9 %، ويرجع هذا الانخفاض إلى فاعلية تحصينات الماشية بالأمصال واللقاحات.

قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى بيان له اليوم الإثنين، حول النشـرة السنوية لإحصاءات أمـراض الحيوان والدواجن لعام 2017، إن عدد بؤر الإصابة بمرض الحمى القلاعية، بلغ 123 بــؤرة، مقابـل 320 بؤرة عـام 2016، بنسـبة انخفاض 61.6%.

كما بلغـت عدد بؤر الإصابـة بمـرض الجـلـد العقدى 6 بـؤر عـام 2017، مقابــل 59 بــؤرة عــام 2016 بنسبة انخفـــاض قدرها 8‚89%، ويرجـع ذلك إلى فاعلية طرق العلاج والأمصال واللقاحات المستخدمة، فيما لفت الجهاز فى بيانه إلى عدد حالات تحصينـات لقــــاح الحمى القلاعيـــــة للماشـــية والأغنــام والجمال، والذى بلغ 6‚11 مليـون حالة عام 2017، مقابل 6.7 مليون حالة عام 2016 بزيادة 3‚73%.

سجلت محافظـة البحيرة أعلـى عدد تحصينات بـ 1343 ألــــف حالـة بنـسبة 6‚11%، تليهــا محافظــــة المنوفيــة 1155 ألـف حـالة بنســبة 0‚10%، ثم محافظـة الدقهلية بعدد 1009 ألــف حالـة بنــســـبة 7‚8% مـن إجمالى عــدد حــالات التحصينات، وجاءت محافظــة القاهــرة بأقـل عـدد حيث سجــلت 9‚20 ألف حالة.

علاج الماشية والحيوانات



وطبقاً للبيان، بلغ عــدد حالات الماشـــية والحيونات التى تم علاجها من الأمراض الباطنة 697 ألف حالة عام 2017، مقــابـل669 ألف حالة عــــام 2016 بنسبة زيادة قدرها 3‚4%، وسـجلت محافظـة المنوفيـة أعلى نســبة حــيث بلغــت 5‚73 ألـف حـالة بنسـبة 5‚10%، وأقــــل نسبة سجلتها محافظــة بورســعيد بعدد 9‚0 ألف حالة بنسبة 0.13% من إجمالى أعداد الماشية والأغنام التى تم علاجها من الأمراض الباطنة.

الدواجن



بلغت عــــدد بؤر إصــابة الدواجـن بمـرض أنفلونـزا الطيـــور 159 بــؤرة عــــــام 2017، مقابــل 173 بـــؤرة عــــام 2016 بنســـبة انخفاض قدرهـا1‚8%، ويرجـع هــذا الانخفاض إلى فاعلية اللقاح والأمصال المستخدمة.

سجلت محافظـة الشرقية أعلى نسبة إصابة بأنفلونـزا الطيـور بعدد 25 بؤرة بنسبـة 7‚15%، تليها محافظة المنيا 17 بـؤرة بنسبة 7‚10%، ثـم محافظـة ســــوهــاج 16 بــؤرة بنســبة 1‚10%، ثــم محافظـة الإسـماعيلية 15 بـؤرة بنســبة 9.4%مــن إجمالى عدد البؤر، وفى المقابل جاءت أقل نسبة إصابة فى محافظة الإسكندرية، حيث سجلت بؤرة واحدة فقط .

علاج الدواجن



بلغ عــدد حالات الدواجن التـى تــــم علاجــها مــــن الأمــراض الباطنـة 4‚5 مليــون حالـــة عـــام 2017 مقابــل5‚5 مليون حالة عام 2016 بنسبـــة انخفاض قدرها 3‚1%، فيما بلغ إنتــــاج اللقاحــات الفيروسية الواقـــية 499.7 مليـــون جرعــــة عام 2017، مقابـــــل 453.1 مليـون جرعـــة عـــــام 2016 بنسبة زيادة قدرها 10.3%.