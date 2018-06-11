الأرصاد: غدا انخفاض فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 33 درجة

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء انخفاض آخر فى درجات الحرارة ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجة البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد وإن ظل شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، تكون متكاثرة على السواحل الشمالية مع فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة هناك تمتد لمناطق من الوجه البحرى، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء بالقاهرة العظمى 33 والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 24، ومطروح العظمى 28 والصغرى 22 درجة.