الأردن وبريطانيا يبحثان سبل إنجاح مؤتمر لندن الخاص بحشد الدعم للمملكة

عمان (أ ش أ)

بحث الأردن والمملكة المتحدة، اليوم الاثنين، سبل إنجاح المؤتمر الدولى حول الأردن، والذى سيقام فى لندن قبل نهاية العام الجاري؛ بهدف حشد المزيد من الدعم للأردن من قبل المستثمرين والمانحين الدوليين.

جاء خلال لقاء جمع وزير التخطيط والتعاون الدولى فى حكومة تصريف الأعمال الأردنية عماد نجيب الفاخورى مع وزير الدولة البريطانى للتنمية الدولية ووزير الدولة لشئون الشرق الأوسط فى وزارة الخارجية البريطانية أليستر بيرت.

وذكر بيان لوزارة التخطيط الأردنية أن الجانبين بحثا سبل تعزيز العلاقات التنموية الثنائية وأهمية دعم مسيرة الأردن الاقتصادية والتنموية فى ضوء التحديات التى يواجهها الأردن بسبب حالة عدم الاستقرار فى المنطقة، وأهمية تحمل المجتمع الدولى مسؤولياته وضرورة استمرار إدامة المساعدات وزيادتها لتمكين الأردن كدولة مستضيفة على تعزيز منعته الاقتصادية وتقديم الخدمات للاجئين.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات التنموية الثنائية والمساعدات التنموية والإنسانية للأردن وسبل دعمها وتطويرها وخصوصا المنح بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

وتناول الوزيران الفاخورى وبيرت تطبيق مذكرة التفاهم التى وقعت ما بين الحكومة الأردنية وحكومة المملكة المتحدة بنهاية شهر نوفمبر 2017 خلال زيارة رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماى إلى المملكة.

وتتضمن مذكرة التفاهم تقديم منح للمملكة بقيمة 75 مليون جنيه استرلينى لتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية ودعم جهود الإصلاح.

وأعرب وزير التخطيط والتعاون الدولى الأردنى عن شكر حكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية للمملكة المتحدة على الدعم المتواصل لمساعدة الأردن فى دعم مسيرته التنموية.

وأبدى الوزير بيرت تفهمًا كبيرًا للاحتياجات الملحة لمواجهة التحديات الاقتصادية التى تواجه المملكة حاليًا.