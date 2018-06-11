video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 11 يونيو 2018 02:14 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

الأردن وبريطانيا يبحثان سبل إنجاح مؤتمر لندن الخاص بحشد الدعم للمملكة

الإثنين، 11 يونيو 2018 02:14 م
الأردن وبريطانيا يبحثان سبل إنجاح مؤتمر لندن الخاص بحشد الدعم للمملكة العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى
عمان (أ ش أ)
إضافة تعليق

بحث الأردن والمملكة المتحدة، اليوم الاثنين، سبل إنجاح المؤتمر الدولى حول الأردن، والذى سيقام فى لندن قبل نهاية العام الجاري؛ بهدف حشد المزيد من الدعم للأردن من قبل المستثمرين والمانحين الدوليين.

جاء خلال لقاء جمع وزير التخطيط والتعاون الدولى فى حكومة تصريف الأعمال الأردنية عماد نجيب الفاخورى مع وزير الدولة البريطانى للتنمية الدولية ووزير الدولة لشئون الشرق الأوسط فى وزارة الخارجية البريطانية أليستر بيرت.

وذكر بيان لوزارة التخطيط الأردنية أن الجانبين بحثا سبل تعزيز العلاقات التنموية الثنائية وأهمية دعم مسيرة الأردن الاقتصادية والتنموية فى ضوء التحديات التى يواجهها الأردن بسبب حالة عدم الاستقرار فى المنطقة، وأهمية تحمل المجتمع الدولى مسؤولياته وضرورة استمرار إدامة المساعدات وزيادتها لتمكين الأردن كدولة مستضيفة على تعزيز منعته الاقتصادية وتقديم الخدمات للاجئين.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات التنموية الثنائية والمساعدات التنموية والإنسانية للأردن وسبل دعمها وتطويرها وخصوصا المنح بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

وتناول الوزيران الفاخورى وبيرت تطبيق مذكرة التفاهم التى وقعت ما بين الحكومة الأردنية وحكومة المملكة المتحدة بنهاية شهر نوفمبر 2017 خلال زيارة رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماى إلى المملكة.

وتتضمن مذكرة التفاهم تقديم منح للمملكة بقيمة 75 مليون جنيه استرلينى لتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية ودعم جهود الإصلاح.

وأعرب وزير التخطيط والتعاون الدولى الأردنى عن شكر حكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية للمملكة المتحدة على الدعم المتواصل لمساعدة الأردن فى دعم مسيرته التنموية.

وأبدى الوزير بيرت تفهمًا كبيرًا للاحتياجات الملحة لمواجهة التحديات الاقتصادية التى تواجه المملكة حاليًا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأردن وبريطانيا يبحثان سبل تطوير العلاقات الثنائية وآخر المستجدات الإقليمية

الأردن وبريطانيا يبحثان تعزيز التعاون العسكرى

الأردن وبريطانيا يبحثان تعزيز التعاون العسكرى المشترك

الاردن

بريطانيا

اخبار الاردن

اخبار بريطانيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة