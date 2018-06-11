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الإثنين، 11 يونيو 2018 02:41 م
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"الأحوال المدنية" تصدر مليون بطاقة رقم قومى خلال شهر

الإثنين، 11 يونيو 2018 02:18 م
"الأحوال المدنية" تصدر مليون بطاقة رقم قومى خلال شهر مستندات مزورة-أرشيفية
كتبت دينا الحسينى
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يواصل قطاع الأحوال المدنية خطة تطوير إصدار الوثائق المميكنة باستخدام الرقم القومى علاوة على استمرار النظام اليدوى الحالى فى إصدار شهادات الميلاد والوفيات ووثائق الزواج والطلاق وفقًا لظروف العمل - وكذا إجراءات لجان ساقطى قيد الميلاد والوفاة وإعادة القيد وقرارات التغيير والتصحيح والتثبيت.
 
وأسفرت جهود قطاع الأحوال المدنية خلال شهر مايو الماضى فى مجال إصدار بطاقات تحقيق الشخصية المميكنة والمؤمنة عن إصدار (1054911) بطاقة رقم قومى .
 
وفى مجال إصدار الوثائق المميكنة والمؤمنة تم إصدار (1149910 ميلاد – 97077 وفاة – 37191 قيد عائلى)، وفى مجال الخدمات التى يقدمها القطاع للمصريين المقيمين بالخارج تم إصدار عدد من الوثائق عبارة عن (2797 قيد وقائع ميلاد خارج البلاد – 257 قيد وقائع وفاة خارج البلاد – 746 ساقط قيد ميلاد خارج البلاد – 30 ساقط قيد وفــاة خارج البلاد – 431 قيد وقائع الزواج خارج البلاد –  524 قرارات التصحيح بنموذج 80،79 – 2968 وثائق مترجمة).
 
وفى مجال مكافحة الجريمة وإحكام الرقابة على المستندات تم ضبط  (3847) قضية.

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