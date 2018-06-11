اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الإثنين

يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادًا مختصرًا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات، السياسية والاقتصادية الرياضية فى مصر والعالم، اليوم الإثنين، وعلى رأسها تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته باحتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر والتى قال فيها "المصريون أبهروا العالم بإنجازاتهم وقدموا الدماء فداء للوطن.. الشعب كان يدا واحدة بمواجهة قوى الشر والظلام".

الرئيس السيسي باحتفالية ليلة القدر: المصريون أبهروا العالم بإنجازاتهم وقدموا الدماء فداء للوطن.. الشعب كان يدا واحدة بمواجهة قوى الشر والظلام.. وأشكر حكومة شريف إسماعيل

الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة.. والقوى العاملة: إجازة العيد ثلاثة أيام من الجمعة للأحد للعاملين بالقطاع الخاص

وزير الكهرباء: محدودو الدخل مش هيضايقوا من الأسعار الجديدة

التعليم: تصحيح مادة الجبر والهندسة الفراغية لطلاب الثانوية أواخر يونيو

المترو يعلن استمرار مد ساعات التشغيل للثانية صباحا طوال أيام العيد

شيخ الأزهر: لا توجد آية واحدة فى القرآن الكريم تدعو لقتل اليهود والنصارى

قرار جمهورى بالعفو عن بعض المسجونين بمناسبة عيد الفطر المبارك

الأرصاد: غدا انخفاض فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 33 درجة

غرامة 500 ألف جنيه بقانون الهيئة الوطنية للصحافة عقوبة إفشاء المعلومات

الفيفا يراقب مباراة منتخب مصر وأوروجواى فى كأس العالم بـ40 كاميرا.. وعبد الله السعيد جاهز للمباراة