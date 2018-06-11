اجتماع طارئ بمجلس الأمن لمناقشة تطورات الأوضاع الإنسانية فى اليمن

نيويورك أ ش أ

عقد مجلس الأمن الدولى اجتماعا طارئا، اليوم الاثنين، بناء على طلب بريطانيا، لبحث آخر تطورات الأوضاع الإنسانية فى اليمن.

وذكر راديو (صوت أمريكا) أن مارك لوكوك كبير مسئولى الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة، أبلغ أعضاء مجلس الأمن خلال هذا الاجتماع - الذى عقد خلف أبواب مغلقة- أن ميناء الحديدة يعتبر شريان الحياة بالنسبة لليمن الفقيرة، حيث يمر من خلاله 70% من الاحتياجات الغذائية التى تستوردها اليمن من الخارج، مشيرا إلى أن اليمن تستورد 90% من احتياجاتها الغذائية؛ ما يجعل الميناء شريانا حيويا للإبقاء على حياة المواطنين اليمنيين.

من جانبه، صرح فاسيلى نيبنزيا مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، والتى تترأس مجلس الأمن الشهر الحالي، بأن الاجتماع ناقش الحاجة الملحة إلى الحد من التصعيد فى المناطق المحيطة بميناء الحديدة اليمني.