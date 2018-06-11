إيطاليا: صرامة الحكومة الجديدة بشأن مسألة الهجرة بدأت تؤتى ثمارها

رويترز

قالت إيطاليا، اليوم الاثنين، إن عرض إسبانيا استقبال سفينة لإنقاذ المهاجرين تتقاذفها الأمواج فى البحر المتوسط أثبت صحة قرار روما منع السفينة من الرسو فى الموانئ الإيطالية، وأظهر أن صرامة الحكومة الجديدة بشأن مسألة الهجرة بدأت تؤتى ثمارها.

وقال ماتيو سالفينى نائب رئيس الوزراء، وزعيم حزب الرابطة اليمينى على "تويتر"، "النصر!"، وذلك ردا على عرض رئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانتشيث، السماح برسو السفينة التى على متنها 629 مهاجرا بميناء بلنسية.

وأضاف سالفينى - الذى يقود الحملة ضد المهاجرين بوصفه وزيرا للداخلية خلال مؤتمر صحفى - "أمر صائب أن يرفع المرء صوته بأدب وهو ما لم تفعله إيطاليا منذ سنوات"، كما رحب رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى، بالخطوة التى اتخذتها إسبانيا وقال على "فيس بوك"، إن إيطاليا "لم تعد وحيدة"، مضيفا أن الهدف هو أن تصبح قواعد الاتحاد الأوروبى بشأن اللجوء "أكثر عدالة للجميع".