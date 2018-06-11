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إيران تقدم مقترحات بشأن صياغة الدستور السورى

الإثنين، 11 يونيو 2018 06:30 ص
إيران تقدم مقترحات بشأن صياغة الدستور السورى الرئيس الإيرانى حسن روحانى
وكالات
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قدمت إيران مقترحات لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دى ميستورا بشأن بدء عمل لجنة صياغة الدستور السوري، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا.

وقال مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية جابرى أنصارى إنه بحث فى طهران مع دى ميستورا المقترحات المتعلقة بلجنة صياغة الدستور فى سوريا مشيرا إلى أنه قدم مقترحات حول بدء عمل اللجنة.

ولم يفصح المسؤول الإيرانى عن تفاصيل المقترحات التى عرضها على المبعوث الأممى بشأن لجنة صياغة الدستور السورى إلا أنه أكد التوجه "الإيجابى والبناء" لطهران لتسهيل حل الأزمة السورية.

وكان الاتفاق على تشكيل لجنة ستعيد كتابة الدستور تم خلال مؤتمر السلام السورى فى منتجع سوتشى الروسى فى يناير فيما من المقرر ان يختار دى ميستورا أعضاء اللجنة.

وقال دى ميستورا أواخر شهر مايو الماضى إن الحكومة السورية سلمت الامم المتحدة قائمة بأسماء المرشحين للجنة الدستور فيما وافقت جماعة المعارضة الرئيسية فى المفاوضات على التعاون ما دام أن تشكيل اللجنة يخضع لرعاية الأمم المتحدة.

وكان المبعوث الأممى الى سوريا قد وصل فى وقت سابق الى العاصمة الإيرانية طهران فى زيارة غير معلنة من قبل.

 


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