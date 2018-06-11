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إنقلاب سيارة ملاكى وإصابة 6 مواطنين بالقرنة غربى الأقصر

الإثنين، 11 يونيو 2018 10:23 م
إنقلاب سيارة ملاكى وإصابة 6 مواطنين بالقرنة غربى الأقصر حادث تصادم
الأقصر – أحمد مرعى
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شهدت مدينة القرنة غربي الأقصر، إنقلاب سيارة ملاكى وأسفر الحادث عن إصابة 6 مواطنين تم نقلهم لمستشفيات أرمنت والقرنة المركزى، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقي اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مركز شرطة القرنة غربى الأقصر، يفيد بإنقلاب سيارة ملاكي بالقرب من كمين الرواجح مما أسفر عن إصابة 6 مواطنين بكدمات وجروح وتم نقلهم لمستشفيات القرنة المركزى وأرمنت المركزى بغرب المحافظة، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


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