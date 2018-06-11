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إنشاء أول مخبز لمرضى حساسية القمح بالمستشفى الجامعى بأسيوط

الإثنين، 11 يونيو 2018 01:23 م
إنشاء أول مخبز لمرضى حساسية القمح بالمستشفى الجامعى بأسيوط الدكتور أحمد المنشاوى، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية
أسيوط - محمود عجمى
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أعلن الدكتور أحمد المنشاوى، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، عن موافقة الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط، على إنشاء أول مخبر مخصص لمرضى حساسية القمح " السيلياك "، والمقرر إنشاءه بمستشفيات جامعة أسيوط، وذلك لخدمة ذلك النوع من المرضى من داخل المستشفى وخارجها من أفراد المجتمع المحيط .
 
وأشار الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، فى بيان له اليوم الإثنين، أن تكلفة المخبز من المتوقع أن تقارب 150 ألف جنيه، وسوف تتكفل الجامعة بمصاريف الإنشاء وتتعاون جمعية إنقاذ مرضى صعيد مصر بتوفير التجهيزات والمعدات اللازمة لعمل المخبز .
 
ومن جانبه، أكد الدكتور حسن صلاح نائب رئيس الجامعة السابق، ورئيس مجلس إدارة جمعية إنقاذ مرضى صعيد مصر، على اهتمام الجمعية بالمساهمة فى تجهيز المخبز، والذى يُعد الأول من نوعه لخدمة مرضى الحساسية لبروتين الجلوتين، والموجود فى القمح والشعير، والذى يمكن الإصابة به فى أى مرحلة عمرية من الطفولة إلى الشيخوخة، والتى قد تصل عند الأطفال 1.06% وعند البالغين إلى 1.2%، كما يمكن أن تزداد قابلية مرضى السكرى والعته المغولى بالإصابة بحساسية القمح بنسبة تتراوح من 5 إلى 10% .
 
وأضاف الدكتور حسن صلاح، أن الجمعية لازالت تتلقى تبرعات أهل الخير من داخل وخارج الجامعة، فى مقر الجمعية بقطاع خدمة المجتمع بالمبنى الإدارى، على حساب رقم 3000/1/364 بنك مصر فرع جامعة أسيوط.

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