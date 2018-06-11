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الإثنين، 11 يونيو 2018 02:26 م
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إمبراطور وإمبراطورة اليابان يحييان ذكرى ضحايا تسونامى فى فوكوشيما

الإثنين، 11 يونيو 2018 01:56 م
إمبراطور وإمبراطورة اليابان يحييان ذكرى ضحايا تسونامى فى فوكوشيما الإمبراطورة ميتشيكو والإمبراطور أكيهيتو
طوكيو (أ ش أ)
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أعلنت مصادر يابانية مطلعة اليوم الاثنين، أن الإمبراطور أكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو قاما بوضع الزهور أمام مقابر ضحايا زلزال عام 2011 وموجات المد العاتية تسونامى، والتى ضربت إقليم فوكوشيما بشمال شرق اليابان.

من جانبها، أفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية أنه من المعتقد أن تكون رحلة الزوج الإمبراطورى هى الأخيرة لهما قبل عزلهما فى 30 إبريل القادم بسبب تردى الحالة الصحية لهما.

ووفقا لوكالة البيت الإمبراطوري، فإن الإمبراطور أصيب بحمى أدت إلى ارتفاع درجة حرارته لأكثر من 38 درجة مئوية بسبب الإرهاق الذى نجم عن زيارة المقابر، لكنه أدى واجباته فى الموعد المحدد لها .. وفى المطر، قدم الزوجان زهور الأقحوان البيضاء أمام النصب التذكارى لإحياء ذكرى حوالى 200 ضحية.

وخلال رحلتهما - التى استمرت ثلاثة أيام إلى فوكوشيما، والتى بدأت يوم السبت - التقى الزوجان بأشخاص تم إجلاؤهم من الكارثة النووية الناجمة عن تسونامى، كما حضرا مهرجانا وطنيا لزراعة الأشجار فى مدينة ميناميسوما.

 


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