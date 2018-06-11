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الإثنين، 11 يونيو 2018 12:36 م
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إصابة 5 أشخاص فى انفجار قرب وزارة بالعاصمة الأفغانية كابول

الإثنين، 11 يونيو 2018 11:21 ص
إصابة 5 أشخاص فى انفجار قرب وزارة بالعاصمة الأفغانية كابول كابول -أرشيفية
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وقع انفجار أمام وزارة فى كابول عند خروج الموظفين باكرا خلال شهر رمضان ما يحمل السلطات على التخوف من سقوط ضحايا.

وصرح المتحدث باسم وزارة اصلاح وتنمية الأرياف لوكالة فرانس برس "وقع انفجار عن بوابة الخروج من الوزارة"، مضيفا أن هناك خمسة جرحى على الأقل لكن تعذر التحقق من هذه الحصيلة على الفور.

ولقى 6 أشخاص حتفهم اليوم الإثنين، إثر انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق بحافلة صغيرة فى شرق أفغانستان.

ونقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية عن عارف نور المتحدث باسم اقليم غازنى قوله إن من بين القتلى سيدة وأطفال، كما تسبب الانفجار أيضا فى إصابة 3 أشخاص بجروح، مضيفا أن القنبلة زرعت من قبل حركة طالبان .

 


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