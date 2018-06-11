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الإثنين، 11 يونيو 2018 05:33 م
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إصابة مدنيين اثنين بجروح خطيرة جراء هجوم لـ"جبهة النصرة" فى إدلب

الإثنين، 11 يونيو 2018 04:15 م
إصابة مدنيين اثنين بجروح خطيرة جراء هجوم لـ"جبهة النصرة" فى إدلب قصف فى سوريا - أرشيفية
أ ش أ
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شن مسلحو تنظيم جبهة النصرة هجمات على بلدتى كفريا والفوعة شمال مدينة إدلب، مما أدى إلى إصابة شابين بجروح خطيرة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن مجموعات مسلحة تابعة لـ"جبهة النصرة" تنتشر فى قرى وبلدات ونقاط محصنة فى محيط بلدتى كفريا والفوعة، استهدفت برصاص القنص المدنيين، مما أدى إلى إصابة شاب كفيف (28 عاما) وآخر (33 عاما) بجروح خطيرة.

يذكر أنه لقى مدنى مصرعه وأصيب اثنان آخران بجروح يوم الجمعة الماضية، نتيجة اعتداء مسلحين يتحصنون فى قرية الصواغية على أهالى بلدة الفوعة برصاص القنص والرشاشات.


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