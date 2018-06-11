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إصابة ربة منزل ومصرع ابنها فى حادث تصادم بالشرقية

الإثنين، 11 يونيو 2018 08:33 ص
إصابة ربة منزل ومصرع ابنها فى حادث تصادم بالشرقية حادث تصادم - صورة أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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أصيبت ربة منزل بنزيف داخلى وكسر بقاع الجمجمة، ومصرع ابنها 11 عاما فى حادث تصادم بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم إخطار النيابة العامة بالواقعة.
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، اخطارا من اللواء محمد والي مدير مباحث الشرقية، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم طريق "بلبيس- القاهرة" دائرة مركز بلبيس.
 
وتبين اصطدام السيارة رقم 9381 ر ه ج قيادة "م ع غ" 63 سنة سائق، بكل من "ص أ م" 39 سنة ربة منزل وابنها " م ك" 11 سنة طالب، وأسفر الحادث عن إصابة الأم بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى ومصرع ابنها، وبسؤال قائد السيارة قرر أنه فوجئ بعبور المصابة وابنها الطريق فجأة ولم يتمكن من تفاديهما، وتم التحفظ علي السيارة وتحرير محضر بالواقعة.
 
 
 
 
 
 

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