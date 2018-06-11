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الإثنين، 11 يونيو 2018 02:24 م
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إحالة أوراق قاتل عامل مسجد بالزقازيق إلى المفتى

الإثنين، 11 يونيو 2018 02:10 م
إحالة أوراق قاتل عامل مسجد بالزقازيق إلى المفتى حبل مشنقة - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب
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قررت محكمة جنايات الزقازيق، إحالة أوراق عامل خردة إلى فضيلة المفتى لقيامة بقتل جارة أثناء تأدية عمله بالمسجد.

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين شجاع، وعضوية المستشارين محمد مصطفى عبيد، واشرف عبيد على، وأمانة سر ايمن حسونة.

 

ترجع وقائع القضية، إلى شهر يوليو من العام الماضى، حيث تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، اخطارا من مستشفى الزقازيق بوصول "ياسر ابراهيم أمين" 55 عاما، عامل بمسجد التعاون بحى ثان الزقازيق مصابا بجرح قطعى نافذ بالبطن، و لفظ أنفاسه متأثرا بإصابته.

 

فتوصلت تحريات الرائد عصام عتيق رئيس مباحث قسم ثان الزقازيق، إلى أن وراء الحادث عامل خردة 24 عاما، جار المجنى علية بقرية بهنباى، وأنه يعانى من اضطراب نفسى نتيجة تعاطيه المواد المخدرة، وفى يوم الحادث تربص بالحالة المجنى عليه على باب المسجد، وقام بطعنه بمطواة فى بطنه، وأخذ يهذى بألفاظ غير مفهومة وفر هاربا.

 

تم القبض عليه، وإحالته للنيابة التى قدمته لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها المتقدم.

 


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