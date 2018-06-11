إبراهيم محلب: التعليم الفنى طوق النجاة الوحيد من البطالة

كتب محمود طه حسين - تصوير محمود فخرى

قال المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، إن التعليم الفنى محور مهم للتنمية المستدامة، وأن المشروعات التى أطلقتها مصر خلال الفترة الماضية تحتاج إلى آلاف من العمالة الماهرة، مشيرا إلى أن العالم يحتاج إلى الشباب الفنيين.

جاء ذلك خلال حفل توقيع الدكتور طارق شوقى مساء اليوم اتفاقيات تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وشركات القطاع الخاص المصرية العالمية للنهوض بالتعليم الفني، وتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل متميزة فى كبرى الشركات المصرية والعالمية.

وأضاف "محلب" أنه لا يوجد استثمار دون وجود عمالة ماهرة مدربة، متابعًا: "الاستثمار سوف يأتى، ولكن يحتاج إلى عمالة ماهرة".

واستطرد قائلاً: "حان الوقت الآن لتحتل العمالة المصرية مكانتها، مشددا على أن العالم يحتاج إلى العمالة المدربة، ولنا فى تجربة دول جنوب شرق اسيا قدوة فالدول تتسابق لجذب عمالتها".

ودعا مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية إلى تغيير نظرة المجتمع عن التعليم الفنى، موضحًا أن الدستور نص على دعم التعليم الفنى، مستطردًا: "الطوق الوحيد للنجاة من البطالة هو التعليم الفنى، ولضمان الإبقاء على جودة المنتجات فلا جودة بدون تعليم فنى متطور".















































































