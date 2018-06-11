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الإثنين، 11 يونيو 2018 05:31 م
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أوكرانيا تؤكد ضرورة استعادة سلطاتها فى دونباس

الإثنين، 11 يونيو 2018 04:11 م
أوكرانيا تؤكد ضرورة استعادة سلطاتها فى دونباس الرئيس الأوكرانى بترو بوروشينكو
أ ش أ
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أكد وزير الخارجية الأوكرانى بافلو كليمكين، الحاجة إلى استعادة كييف للسلطة فى دونباس شرقى أوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء (إنترفاكس) الروسية عن "كليمكين"، قوله - عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) - "تتحدث جميع الوسائل الإعلامية عن سنغافورة، حيث ستستضيف اجتماع مرتقب بين رئيس الولايات المتحدة وزعيم كوريا الشمالية، ولكننا نحتاج إلى تركيز على المهام الخاصة بنا والمتمثلة فى ضمان أمن حقيقى تحت إشراف من منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا وقوات حفظ السلام، وإطلاق سراح رجالنا، وإجراء انتخابات حقيقية يجب أن تنظمها أوكرانيا بالتعاون مع المجتمع الدولى، وهذا هو المسار نحو السلام".

وأضاف أن هناك أراضى أوكرانية ومواطنين أوكرانيين فى دونباس المحتلة اليوم، ولكن لا توجد أوكرانيا هناك، وعلينا العودة إلى هناك"، وكانت القوات الأوكرانية قد أعلنت أمس الأول السبت، تعرض مواقعها للقصف 38 مرة فى دونباس، المعلنة من جانب واحد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ما أسفر عن إصابة 3 جنود أوكرانيين.

يذكر أن السلطات الأوكرانية كانت قد بدأت فى شهر أبريل 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتى دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا من طرف واحد، ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدنى.

 


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