أهم 10 بوستات اليوم.. المصريون يسترجعون الذكريات بهاشتاج "أول فرحة ليا مع المنتخب"

1- المصريون يسترجعون ذكرياتهم مع منتخبهم بهاشتاج "أول فرحة ليا مع المنتخب"
تعليقات
2- مركز معلومات مجلس الوزراء يكشف الدعم المقدم للمواطن على اسطوانات البوتجاز
3- "الشهامة وخفة الدم" أحلى حاجة فى المصريين..هاشتاج يتصدر تويتر
4- وفاء عامر تتوجه لأداء " العمرة " وتسأل متابعيها عن دعواتهم
دعواتكم اَي و سأدعو لكل من وصاني
A post shared by Wafaa Amer (@wafaa3amerofficial) on
5- محمود العسيلى عبر تويتر: "واجب وطنى أن إحنا نعمل أغنية لكأس العالم"
العسيلى
6- "أشرقت" نجمة ذا فويس كيدز تغنى للمنتخب وصلاح "مصر رايحة المونديال"
https://www.youtube.com/watch?v=Z3gA2vzkSqo
7- إليسا تصور غلاف ألبومها الجديد اليوم مع المصور العالمى Mattias Clamer
اليسا
8- ميدو يعلن حصوله على رخصة من الاتحاد الأوروبى لعمل ماسترز فى التدريب
ميدوو
9- حساب كأس العالم ينشر لقطات من تدريب منتخب مصر فى جروزنى
حساب كأس العالم
10- نيللى كريم تبدع فى العزف على البيانو عبر "أنستجرام"
I still remember how to play 🙈🎼#nellykarim #music#
A post shared by Nelly Karim (@nellykarim_official) on
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة