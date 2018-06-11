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الإثنين، 11 يونيو 2018 10:50 م
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أهم 10 بوستات اليوم.. المصريون يسترجعون الذكريات بهاشتاج "أول فرحة ليا مع المنتخب"

الإثنين، 11 يونيو 2018 10:48 م
أهم 10 بوستات اليوم.. المصريون يسترجعون الذكريات بهاشتاج "أول فرحة ليا مع المنتخب" جماهير مصر
كتبت مريم بدر الدين
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تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الإثنين، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات:
 

1- المصريون يسترجعون ذكرياتهم مع منتخبهم بهاشتاج "أول فرحة ليا مع المنتخب"

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2- مركز معلومات مجلس الوزراء يكشف الدعم المقدم للمواطن على اسطوانات البوتجاز

 

3- "الشهامة وخفة الدم" أحلى حاجة فى المصريين..هاشتاج يتصدر تويتر

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4- وفاء عامر تتوجه لأداء " العمرة " وتسأل متابعيها عن دعواتهم

 

 

دعواتكم اَي و سأدعو لكل من وصاني

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5- محمود العسيلى عبر تويتر: "واجب وطنى أن إحنا نعمل أغنية لكأس العالم"

العسيلى
العسيلى

 

6- "أشرقت" نجمة ذا فويس كيدز تغنى للمنتخب وصلاح "مصر رايحة المونديال"

https://www.youtube.com/watch?v=Z3gA2vzkSqo

 

7- إليسا تصور غلاف ألبومها الجديد اليوم مع المصور العالمى Mattias Clamer

اليسا
اليسا

 

8- ميدو يعلن حصوله على رخصة من الاتحاد الأوروبى لعمل ماسترز فى التدريب

ميدوو
ميدوو

 

9- حساب كأس العالم ينشر لقطات من تدريب منتخب مصر فى جروزنى

Capture
حساب كأس العالم 

 

10- نيللى كريم تبدع فى العزف على البيانو عبر "أنستجرام"

 

I still remember how to play 🙈🎼#nellykarim #music#

A post shared by Nelly Karim (@nellykarim_official) on

 


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