أهم 10 بوستات اليوم.. المصريون يسترجعون الذكريات بهاشتاج "أول فرحة ليا مع المنتخب"

كتبت مريم بدر الدين

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الإثنين، نرصدها لكم فى أهم 10 بوستات:

1- المصريون يسترجعون ذكرياتهم مع منتخبهم بهاشتاج "أول فرحة ليا مع المنتخب"



تعليقات

2- مركز معلومات مجلس الوزراء يكشف الدعم المقدم للمواطن على اسطوانات البوتجاز

3- "الشهامة وخفة الدم" أحلى حاجة فى المصريين..هاشتاج يتصدر تويتر









4- وفاء عامر تتوجه لأداء " العمرة " وتسأل متابعيها عن دعواتهم

دعواتكم اَي و سأدعو لكل من وصاني A post shared by Wafaa Amer (@wafaa3amerofficial) on Jun 11, 2018 at 3:18am PDT

5- محمود العسيلى عبر تويتر: "واجب وطنى أن إحنا نعمل أغنية لكأس العالم"



العسيلى

6- "أشرقت" نجمة ذا فويس كيدز تغنى للمنتخب وصلاح "مصر رايحة المونديال"

https://www.youtube.com/watch?v=Z3gA2vzkSqo

7- إليسا تصور غلاف ألبومها الجديد اليوم مع المصور العالمى Mattias Clamer



اليسا

8- ميدو يعلن حصوله على رخصة من الاتحاد الأوروبى لعمل ماسترز فى التدريب



ميدوو

9- حساب كأس العالم ينشر لقطات من تدريب منتخب مصر فى جروزنى



حساب كأس العالم

10- نيللى كريم تبدع فى العزف على البيانو عبر "أنستجرام"