أنور قرقاش عن رفع قطر دعوى قضائية ضد الإمارات: "لا نستغرب ذلك السقوط"

علق أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية لدولة الإمارات، على قرار دويلة قطر برفع دعوى قضائية ضد الإمارات أمام المحكمة الدولية بسبب مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن من تجرأ وكذب فى إدعاءاته حول الحج لا نستغرب منه ذلك السقوط.
وغرد أنور قرقاش، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر، قائلاً:" رويترز: قالت قطر إنها سترفع دعوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية بسبب ما وصفته بأنه انتهاكات لحقوق الإنسان. ونقول إن من تجرأ وكذب في إدعاءاته حول الحج لا تستغرب منه هذا السقوط".
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