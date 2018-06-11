أنور قرقاش عن رفع قطر دعوى قضائية ضد الإمارات: "لا نستغرب ذلك السقوط"

كتب هيثم سلامة

علق أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية لدولة الإمارات، على قرار دويلة قطر برفع دعوى قضائية ضد الإمارات أمام المحكمة الدولية بسبب مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن من تجرأ وكذب فى إدعاءاته حول الحج لا نستغرب منه ذلك السقوط.