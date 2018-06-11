"أطباء ضد ختان الإناث": انخفاض معدلات انتشار الجريمة بين الأجيال الجديدة

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور عبد الحميد عطية عضو مبادرة "أطباء ضد ختان البنات" انخفاض معدلات ممارسة ختان البنات وسط الأجيال الجديدة، مشيرا إلى أن التوعية فى المجتمعات المختلفة تسببت فى رفع الوعى بمخاطر ختان الإناث.

وقال الدكتور عبد الحميد عطية عضو مبادرة أطباء ضد الختان فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن العديد من المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة اليونسيف تدعم ملف ختان الإناث وتقوم بنشر التوعية من خلال منظمات المجتمع المدنى المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف الدكتور عبد الحميد عطية عضو المبادرة أن المبادرة تهدف إلى نشر التوعية بمخاطر ختان البنات الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية بين طلاب كليات الطب والأطباء الممارسين للمهنة بشكل عام، مشيرا إلى أن هناك تعاونا لعمل مناهج تدرس فى كليات الطب حول أضرار الختان.

يشار إلى أن القانون المصرى قد جرم ممارسة ختان البنات لتصبح جريمة فى قانون العقوبات المصرى يعاقب عليها كل المشتركين فى ممارستها.