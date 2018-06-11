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أسعار النفط اليوم الاثنين 11-6-2018 برنت يسجل 76.18 دولار للبرميل

الإثنين، 11 يونيو 2018 06:10 م
أسعار النفط اليوم الاثنين 11-6-2018 برنت يسجل 76.18 دولار للبرميل نفط ارشيف
كتب أحمد أبو حجر
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تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين 11-6-2018، حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت عند 76.18 دولار للبرميل، ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط إلى 65.56 دولارللبرميل. 

ويأتى ذلك تحت وطأة تنامي الإنتاج الروسي وزيادة أنشطة الحفر الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات، لكن بحسب ما اوردته وكالة رويترز فإن محللين كثيرينيركزون بدرجة أكبر على العوامل السياسية مع وصول كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى سنغافورة لعقد قمة غدا الثلاثاء قد تمهد لإنهاءالمواجهة النووية بين الخصمين القديمين. 

الإنتاج الأمريكى ينال من جهود أوبك 

ويتوقع المحللون أن يبدأ تنامي الإنتاج الأمريكي في النيل من الجهود التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لكبح الإنتاج منذ أوائل 2017 والتي دفعت الأسعار للارتفاع بقوةفي النصف الأول من العام الحالي. 

تأثرت الأسعار سلبا بزيادة جديدة في عدد حفارات إنتاج النفط الجديدة بالولايات المتحدة. وزاد عدد الحفارات حفارا واحدا إلى أعلى مستوياته منذ مارس آذار 2015 عند 862 وفقا لماقالته شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز يوم الجمعة. 

ينبئ ذلك بأن إنتاج النفط الخام الأمريكي سيرتفع أكثر من مستواه القياسي المرتفع بالفعل والبالغ 10.8 مليون برميل يوميا. 

وقال بنك جيه.بي مورجان الأمريكي في توقعاته الفصلية من المتوقع أن يزيد المعروض من خارج أوبك بقوة في 2019 بقيادة النمو الصخري الأمريكي إلى جانب روسيا والبرازيل وكنداوقازاخستان“، مضيفا أنه يراهن على انخفاض سعر النفط في النصف الثاني من العام.

العراق: على منتجي النفط عدم التأثر بدعوات تعزيز الإنتاج

من ناحية أخرى قال وزير النفط العراقي  إن على المنتجين ألا يتأثروا بضغوط ضخ مزيد من النفط وإن القرارات الأحادية بشأن الإنتاج قد تنطوي على انتهاك لاتفاق خفض المعروضبين أوبك والدول غير الأعضاء بما قد يفضي إلى انهياره. 

وقال الوزير جبار اللعيبي في بيان إن أسعار النفط مازالت بحاجة إلى مزيد من الدعم والاستقرار وإن على المنتجين عدم المبالغة فيما يتعلق بحاجة سوق الخام لمزيد من الإمدادات فيالوقت الحالي. 

ونقل البيان الصادر عن وزارة النفط العراقية رفض الوزير للقرارات الأحادية من بعض منتجي النفط دون مشاورة باقي الأعضاء المشاركين في اتفاق خفض الإنتاج بين أوبك والدولغير الأعضاء. 

 

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