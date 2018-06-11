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أسعار العملات اليوم الاثنين 11-6-2018 واستقرار الدولار

الإثنين، 11 يونيو 2018 10:09 ص
أسعار العملات اليوم الاثنين 11-6-2018 واستقرار الدولار الدولار
كتبت- دانه الحديدى
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تباينت أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الاثنين 11-6-2018، حيث استقرت أسعار الدولار والريال السعودى، وارتفع اليورو ارتفاعا طفيفا، فيما انخفضت أسعار الجنيه الاسترلينى والدينار الكويتى.

 

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ينشر "اليوم السابع" أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال التعاملات اليومية، وذلك حرصا على أن يتمكن القارئ من معرفة أسعار مختلف العملات سواء العربية أو الأجنبية مقابل العملة المصرية ومتابعة التغيرات التى تطرأ عليها بشكل يومى.

 

سعر الدولار اليوم فى مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى، 17.79 جنيه للشراء، 17.89 جنيها للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.79 جنيه للشراء

17.91 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.79 جنيه للشراء

17.89 جنيه للبيع


سعر الدولار فى بنك مصر

17.79  جنيه للشراء

17.89  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.79 جنيه للشراء

17.89 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولىcib

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.8  جنيه للشراء

17.9  جنيه للبيع

 

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.91 جنيه للشراء، 21.13 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

تباين سعر شراء وبيع الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، مسجلا -وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى- 23.83 جنيه للشراء، و 24.03 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى اليوم

انخفض سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى اليوم، وطبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، سجل سعر الدينار 58.88 جنيه للشراء، 59.23 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى،  وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى ، سجل سعر الريال 4.74 جنيه للشراء، و4.77 جنيه للبيع

 


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