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"أحمد قطان" يجدد البيعة لولى عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان

الإثنين، 11 يونيو 2018 09:04 م
"أحمد قطان" يجدد البيعة لولى عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان أحمد قطان وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية بالسعودية
كتب مصطفى عنبر
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جدد أحمد عبد العزيز قطان، وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية بالمملكة العربية السعودية، وسفير المملكة الأسبق فى مصر، البيعة، للأمير محمد بن سلمان، ولى عهد السعودية، على السمع والطاعة فى السراء والضراء والمنشط والمكره.

وقال الوزير "قطان" فى عدة تغريدات له على حسابه الرسمى على "تويتر": "إن ما حققه الأمير محمد بن سلمان، خلال السنة الماضية بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين على المستويات العربية والإسلامية والدولية يعتبر إنجازا لا يمكن أن يتحقق إلا فى عقود طويلة".

وتابع الوزير "قطان": "لقد أصبح الأمير محمد بن سلمان مثار إعجاب القاصى والدانى لما يقوم به من إنجازات رائعة داخل المملكة وخارجها وأصبح موضع إعجاب وفخر الشعب السعودى بأسره".

وفى نهاية تغريداته، جدد الوزير "قطان" العهد على أن يكون عند حسن ظن خادم الحرمين الشريفين وولى عهده الأمير محمد بن سلمان، ليكون جديرا بالثقة التى حظى عليها من القيادة الرشيدة".

ويصادف اليوم الاثنين، الموافق 26 من شهر رمضان، مرور عام على تولى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، منصب ولى عهد المملكة العربية السعودية، وسط تحقيق إنجازات لم تشهدها المملكة من قبل.

 

تغريدات الوزير قطان
تغريدات الوزير قطان

 

 

 


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