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110 آلاف طالب بشعبة العلمى رياضة بالثانوية يبدأون امتحان الجبر والهندسة

الأحد، 10 يونيو 2018 09:00 ص
110 آلاف طالب بشعبة العلمى رياضة بالثانوية يبدأون امتحان الجبر والهندسة امتحانات الثانوية العامة 2018
كتب محمود طه حسين
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بدأ طلاب الثانوية العامة شعبة العلمى رياضة، أداء امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية إحدى فروع الرياضيات البحتة.

 

ويؤدى الامتحانات قرابة 110 آلاف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، فيما قامت لجان السير وأعضاء الأمن بلجان الامتحانات بتفتيش الطلاب أثناء دخولهم لعدم تمكن أى طالب من الدخول بأى وسيلة غش إلى الفصل الذى يمتحن فيه.

 

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

 

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.

 


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توافد طلاب الثانوية العامة شعبة العلمى رياضة على لجان الامتحانات

الثانوية العامة

الثانوية العامة 2018

امتحانات الثانوية العامة 2018

امتحان الثانوية العامة 2018

امتحان الجبر والهندسة الفراغية

تسريب امتحان الثانوية العامة

الغش الجماعى




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