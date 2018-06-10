وكيل الأزهر يعتمد نتيجة شهادات القراءات

أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، فى اعتماد نتيجة الدور الأول لشهادات القراءات" إجازة التجويد- عالية القراءات- التخصص" للعام الدراسي 2017/2018.
وبلغت نسبة نجاح الدور الأول لإجازة التجويد 43%، حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان 906، وتخلف 185، وحضر منهم 721، وبلغ عدد الناجحين 310. في حين بلغت نسبة نجاح الدور الأول لشهادة عالية القراءات 14.61%، حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان 3599، وتخلف 984، وحضر منهم 2615، وبلغ عدد الناجحين 382 ، وبلغت نسبة نجاح الدور الأول لشهادة التخصص 16.02% ، حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان 2709، وتخلف 587، وحضر منهم 2122، وبلغ عدد الناجحين 340.
وأعلن فضيلة الشيخ صالح عباس ، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أسماء أوائل شهادات القراءات" إجازة التجويد- عالية القراءات- التخصص" وهم:-
أوائل الجمهورية لشهادة إجازة التجويد مبصرين هم:
1- محمد سيد عبد السلام ( أسيوط) 95%
2- حماد محمد أنور ( الجيزة) 93.10%
3- هدى محمد صبري ( الإسكندرية) 92.86%
4- غادة محمد محمد (الإسكندرية) 92.38%
5- فاطمة محمد علي ( الغربية) 92.14%
6- هدى علي بيومي ( الإسكندرية) 92.14%
7- ياسمين محمد السيد ( الإسكندرية) 91.90%
8- نورا محمد علي ( الإسكندرية) 91.67%
9- أماني إبراهيم عبدالعال ( الإسكندرية) 91.43%
10- إيناس أحمد عرفات ( القاهرة) 90.95%
وأوائل الجمهورية لشهادة إجازة التجويد مكفوفين هم:
1- عصام علي محمود (قنا) 78%
2- كريم محمود هاشم ( الفيوم) 77.50%
3- عصام على محمد ( البحيرة) 77%
4- محمود عويس محمد ( الفيوم ) 76%
5- سامية حسان سيد ( الجيزة ) 74.75%
وأوائل الجمهورية لشهادة عالية القراءات مبصر هم:
1- محمد شعبان عبد الله ( البحيرة) 90.91%
2- حبيبه أحمد السيد ( الغربية)89.77%
3- فاطمه السيد طه ( الشرقية ) 88.41%
4- إبراهيم صبحي محمود(الدقهلية ) 88.18%
5- شيماء صابر سيد( الجيزة) 87.95%
6- هشام محمود إبراهيم ( القليوبية) 87.95%
7- إسلام محمود أحمد (البحيرة) 87.73%
8- هدى عبدالفتاح حمد (القليوبية) 87.73%
9- أية سعد فتحي(البحيرة) 87.50%
10- علي سليمان علي ( البحيرة) 87.50%
وأوائل الجمهورية لشهادة عالية القراءات مكفوفين هم:
1- أمنيه طارق محمد (الدقهلية) 83.33%
2- مروه محمود أحمد ( قنا) 73.81%
3- منصور صفوت أبوسريع ( المنيا) 71.67%
4- عصام محمد إبراهيم ( الغربية) 60%
5- يوسف شعبان السيد ( الغربية) 59.76%
وأوائل الجمهورية لشهادة التخصص مبصر هم:
1- هاني عبدالمقصود محمد ( الغربية) 90.88%
2- آية سعيد محمد ( الغربية) 90%
3- زينب جابر محمود ( الغربية) 88.53 %
4- محمود علي حسن ( البحيرة) 88.38 %
5- خالد جمال حامد( الدقهلية) 88.09%
6- خديجة محمد سيدأحمد ( الغربية) 87.50%
7- زينب عبدالمنعم أحمد (الإسكندرية) 87.50%
8- مريم محمد سيدأحمد ( الغربية) 87.06%
9- إبراهيم نافع عبدالستار( البحيرة) 86.76%
10- أمينة محمود علي ( القاهرة) 86.32%
11- سارة مجدي عبدالجواد ( المنوفية ) 86.32%
12- شيماء محمود محمد ( الغربية) 86.32%
وأوائل الجمهورية لشهادة التخصص مكفوفين هم:
1- ماجده محمد زكي ( القاهرة ) 92.90%
2- هدى عبدالمالك إسماعيل( البحيرة) 91.45%
3- وفاء سعيد عبدالفتاح ( القاهرة ) 89.52%
4- اكرام محمد محمد ( سوهاج) 87.90%
5- عبدالرحمن صلاح محمد( الدقهلية) 81.94%
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة