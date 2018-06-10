وكيل الأزهر يعتمد نتيجة شهادات القراءات

كتب لؤى على

أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، فى اعتماد نتيجة الدور الأول لشهادات القراءات" إجازة التجويد- عالية القراءات- التخصص" للعام الدراسي 2017/2018.

وبلغت نسبة نجاح الدور الأول لإجازة التجويد 43%، حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان 906، وتخلف 185، وحضر منهم 721، وبلغ عدد الناجحين 310. في حين بلغت نسبة نجاح الدور الأول لشهادة عالية القراءات 14.61%، حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان 3599، وتخلف 984، وحضر منهم 2615، وبلغ عدد الناجحين 382 ، وبلغت نسبة نجاح الدور الأول لشهادة التخصص 16.02% ، حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان 2709، وتخلف 587، وحضر منهم 2122، وبلغ عدد الناجحين 340.

وأعلن فضيلة الشيخ صالح عباس ، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أسماء أوائل شهادات القراءات" إجازة التجويد- عالية القراءات- التخصص" وهم:-

أوائل الجمهورية لشهادة إجازة التجويد مبصرين هم:

1- محمد سيد عبد السلام ( أسيوط) 95%

2- حماد محمد أنور ( الجيزة) 93.10%

3- هدى محمد صبري ( الإسكندرية) 92.86%

4- غادة محمد محمد (الإسكندرية) 92.38%

5- فاطمة محمد علي ( الغربية) 92.14%

6- هدى علي بيومي ( الإسكندرية) 92.14%

7- ياسمين محمد السيد ( الإسكندرية) 91.90%

8- نورا محمد علي ( الإسكندرية) 91.67%

9- أماني إبراهيم عبدالعال ( الإسكندرية) 91.43%

10- إيناس أحمد عرفات ( القاهرة) 90.95%

وأوائل الجمهورية لشهادة إجازة التجويد مكفوفين هم:

1- عصام علي محمود (قنا) 78%

2- كريم محمود هاشم ( الفيوم) 77.50%

3- عصام على محمد ( البحيرة) 77%

4- محمود عويس محمد ( الفيوم ) 76%

5- سامية حسان سيد ( الجيزة ) 74.75%

وأوائل الجمهورية لشهادة عالية القراءات مبصر هم:

1- محمد شعبان عبد الله ( البحيرة) 90.91%

2- حبيبه أحمد السيد ( الغربية)89.77%

3- فاطمه السيد طه ( الشرقية ) 88.41%

4- إبراهيم صبحي محمود(الدقهلية ) 88.18%

5- شيماء صابر سيد( الجيزة) 87.95%

6- هشام محمود إبراهيم ( القليوبية) 87.95%

7- إسلام محمود أحمد (البحيرة) 87.73%

8- هدى عبدالفتاح حمد (القليوبية) 87.73%

9- أية سعد فتحي(البحيرة) 87.50%

10- علي سليمان علي ( البحيرة) 87.50%

وأوائل الجمهورية لشهادة عالية القراءات مكفوفين هم:

1- أمنيه طارق محمد (الدقهلية) 83.33%

2- مروه محمود أحمد ( قنا) 73.81%

3- منصور صفوت أبوسريع ( المنيا) 71.67%

4- عصام محمد إبراهيم ( الغربية) 60%

5- يوسف شعبان السيد ( الغربية) 59.76%

وأوائل الجمهورية لشهادة التخصص مبصر هم:

1- هاني عبدالمقصود محمد ( الغربية) 90.88%

2- آية سعيد محمد ( الغربية) 90%

3- زينب جابر محمود ( الغربية) 88.53 %

4- محمود علي حسن ( البحيرة) 88.38 %

5- خالد جمال حامد( الدقهلية) 88.09%

6- خديجة محمد سيدأحمد ( الغربية) 87.50%

7- زينب عبدالمنعم أحمد (الإسكندرية) 87.50%

8- مريم محمد سيدأحمد ( الغربية) 87.06%

9- إبراهيم نافع عبدالستار( البحيرة) 86.76%

10- أمينة محمود علي ( القاهرة) 86.32%

11- سارة مجدي عبدالجواد ( المنوفية ) 86.32%

12- شيماء محمود محمد ( الغربية) 86.32%

وأوائل الجمهورية لشهادة التخصص مكفوفين هم:

1- ماجده محمد زكي ( القاهرة ) 92.90%

2- هدى عبدالمالك إسماعيل( البحيرة) 91.45%

3- وفاء سعيد عبدالفتاح ( القاهرة ) 89.52%

4- اكرام محمد محمد ( سوهاج) 87.90%

5- عبدالرحمن صلاح محمد( الدقهلية) 81.94%































