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وكيل الأزهر يعتمد نتيجة شهادات القراءات

الأحد، 10 يونيو 2018 02:03 م
وكيل الأزهر يعتمد نتيجة شهادات القراءات وكيل الأزهر يعتمد نتيجة شهادات القراءات
كتب لؤى على
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أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، فى اعتماد نتيجة الدور الأول لشهادات القراءات" إجازة التجويد- عالية القراءات- التخصص" للعام الدراسي 2017/2018.

وبلغت نسبة نجاح الدور الأول لإجازة التجويد 43%، حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان 906، وتخلف 185، وحضر منهم 721، وبلغ عدد الناجحين 310. في حين بلغت نسبة نجاح الدور الأول لشهادة عالية القراءات 14.61%، حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان 3599، وتخلف 984، وحضر منهم 2615، وبلغ عدد الناجحين 382 ، وبلغت نسبة نجاح الدور الأول لشهادة التخصص 16.02% ، حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان 2709،  وتخلف 587، وحضر منهم 2122، وبلغ عدد الناجحين 340.

وأعلن فضيلة الشيخ صالح عباس ، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أسماء أوائل شهادات القراءات" إجازة التجويد- عالية القراءات- التخصص" وهم:-

أوائل الجمهورية لشهادة إجازة التجويد مبصرين هم:

 

1-             محمد سيد عبد السلام   ( أسيوط) 95%

 

2-             حماد محمد أنور          ( الجيزة) 93.10%

 

3-             هدى محمد صبري  ( الإسكندرية) 92.86%

 

4-             غادة محمد محمد  (الإسكندرية) 92.38%

 

5-             فاطمة محمد علي  ( الغربية) 92.14%

 

6-             هدى علي بيومي ( الإسكندرية) 92.14%

 

7-             ياسمين محمد السيد ( الإسكندرية) 91.90%

 

8-             نورا محمد علي ( الإسكندرية) 91.67%

 

9-             أماني إبراهيم عبدالعال ( الإسكندرية) 91.43%

 

10-        إيناس أحمد عرفات ( القاهرة) 90.95%

 

وأوائل الجمهورية لشهادة إجازة التجويد مكفوفين هم:

 

1-             عصام علي محمود (قنا) 78%

 

2-             كريم محمود هاشم ( الفيوم) 77.50%

 

3-             عصام على محمد ( البحيرة) 77%

 

4-             محمود عويس محمد ( الفيوم ) 76%

 

5-             سامية حسان سيد ( الجيزة ) 74.75%

 

وأوائل الجمهورية لشهادة عالية القراءات مبصر هم:

 

1-             محمد شعبان عبد الله ( البحيرة) 90.91%

 

2-             حبيبه أحمد السيد ( الغربية)89.77%

 

3-             فاطمه السيد طه ( الشرقية ) 88.41%

 

4-             إبراهيم صبحي محمود(الدقهلية ) 88.18%

 

5-             شيماء صابر سيد( الجيزة) 87.95%

 

6-             هشام محمود إبراهيم ( القليوبية) 87.95%

 

7-             إسلام محمود أحمد (البحيرة) 87.73%

 

8-             هدى عبدالفتاح حمد (القليوبية) 87.73%

 

9-             أية سعد فتحي(البحيرة) 87.50%

 

10-        علي سليمان علي ( البحيرة) 87.50%

 

وأوائل الجمهورية لشهادة عالية القراءات مكفوفين هم:

 

1-             أمنيه طارق محمد (الدقهلية) 83.33%

 

2-             مروه محمود أحمد ( قنا) 73.81%

 

3-             منصور صفوت أبوسريع ( المنيا) 71.67%

 

4-             عصام محمد إبراهيم ( الغربية) 60%

 

5-             يوسف شعبان السيد ( الغربية) 59.76%

 

وأوائل الجمهورية لشهادة التخصص مبصر هم:

 

1-             هاني عبدالمقصود محمد ( الغربية) 90.88%

 

2-             آية سعيد محمد ( الغربية) 90%

 

3-             زينب جابر محمود ( الغربية) 88.53 %

 

4-             محمود علي حسن ( البحيرة) 88.38 %

 

5-             خالد جمال حامد( الدقهلية) 88.09%

 

6-             خديجة محمد سيدأحمد ( الغربية) 87.50%

 

7-             زينب عبدالمنعم أحمد (الإسكندرية) 87.50%

 

8-             مريم محمد سيدأحمد ( الغربية) 87.06%

 

9-             إبراهيم نافع عبدالستار( البحيرة) 86.76%

 

10-        أمينة محمود علي ( القاهرة) 86.32%

 

11-        سارة مجدي عبدالجواد ( المنوفية ) 86.32%

 

12-        شيماء محمود محمد ( الغربية) 86.32%

 

وأوائل الجمهورية لشهادة التخصص مكفوفين هم:

 

1-             ماجده محمد زكي ( القاهرة ) 92.90%

 

2-             هدى عبدالمالك إسماعيل( البحيرة) 91.45%

 

3-             وفاء سعيد عبدالفتاح ( القاهرة ) 89.52%

 

4-             اكرام محمد محمد ( سوهاج) 87.90%

 

5-             عبدالرحمن صلاح محمد( الدقهلية) 81.94%

 

 

 

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