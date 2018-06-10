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الأحد، 10 يونيو 2018 03:31 م
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وصول باخرة إماراتية إلى سقطرى تحمل مساعدات إنسانية وغذائية لسكان الأرخبيل

الأحد، 10 يونيو 2018 02:32 م
وصول باخرة إماراتية إلى سقطرى تحمل مساعدات إنسانية وغذائية لسكان الأرخبيل مساعدات - أرشيفية
أبوظبى ( أ ش أ )
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وصلت باخرة إماراتية إلى أرخبيل سقطرى باليمن، تحمل مساعدات إنسانية وغذائية متنوعة ، ضمن المساعدات الإنسانية والغذائية المتواصلة التى تقدمها الإمارات لسكان الجزيرة التى تعرضت لإعصار " مكونو " مؤخرا.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن ذلك يأتى استمرارا للمساعدات التى وجهت بها قيادة الدولة الرشيدة لإغاثة الشعب اليمنى الشقيق ، انطلاقا من مشاعر الأخوة وحرصا على تخفيف معاناته ، فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها حاليا ، وتوفير احتياجاته الأساسية من السلع والمواد الغذائية خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وضمت المساعدات الإغاثية ما يقارب 7000 سلة غذائية و358 خيمة متنوعة و4732 بطانية و338 كرتون مواد غذائية ، حيث باشرت فرق مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتى توزيع المساعدات على سكان الجزيرة.

وكانت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية قد دشنت مؤخرا - فى إطار دعمها المتواصل هناك - مشروعها الرمضانى لتقديم 10 آلاف سلة رمضانية لسكان جزيرة سقطرى اليمنية عبر جسر بحرى وجوى.

 


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