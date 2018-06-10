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وزير بريطانى يؤكد استعداد بلاده لاستمرار تقديم الدعم للأردن

الأحد، 10 يونيو 2018 07:06 ص
وزير بريطانى يؤكد استعداد بلاده لاستمرار تقديم الدعم للأردن تيريزا ماى رئيسة وزراء بريطانيا
عمان أ ش أ
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أكد وزير شئون الشرق الأوسط فى الحكومة البريطانية اليستير بيرتت، استعداد حكومة بلاده لاستمرار تقديم الدعم للأردن، بما يضمن ازدهاره ونهضته كأيقونة للأمل والأمان والاستقرار فى الشرق الأوسط، لافتا إلى أن الدعم سيركز على توفير فرص العمل والتعليم والمهارات النوعية.

جاء ذلك خلال لقاء وفد من الحكومة البريطانية ممثلا بالوزير بيرت، ومديرة الوكالة البريطانية للتنمية الدولية أماندا مكلوفلن، والسفير البريطانى فى عمان ادوارد أوكدين، السبت، فى محافظة عجلون (76 كم شمال غرب عمان) بممثلين عن الحكومة الأردنية وسلطة المياه، حيث جرى التباحث حول قضايا ووضع المياه فى الأردن.

وأضاف بيرت "إننا بصدد تنظيم مؤتمر للمستثمرين على المستوى الدولى فى لندن بهدف توجيه الاستثمار للأردن، بما يمكن القطاع الخاص من النمو الاقتصادى وتوفير الفرص التى يستحقها الشعب الأردني".

من جهته، استعرض مدير برنامج بناء مهارات القيادة والتنمية المجتمعية فى منظمة ميرسى كور، زيد حاتوقي، نبذة عن البرنامج الذى تم تنفيذه من قبل المنظمة، بدعم من الوكالة البريطانية للتنمية الدولية، والذى هدف إلى تحديد الأولويات المجتمعية، وإعداد وتنفيذ برامج تنموية تستجيب لهذه الأولويات، من خلال حوار وتنسيق وتعاون مستدام بين المجتمعات المحلية المستضيفة للاجئين السوريين والقادة المجتمعين من الأردنيين والسوريين والذين تم تحديدهم والعمل معهم من خلال البرنامج خلال الأعوام الأربعة الماضية.

يشار إلى أن دعم بريطانيا للأردن - هذا العام - سيتضمن قروضاً لدعم الاستثمار من خلال جهات مانحة أخرى، وإطلاق برامج ريادية والتدريب المهني، وسيحصل الأردن على 110 ملايين جنيه استرلينى من دعم الحكومة البريطانية خلال عام 2018-2019 كما ستوفر ضعف هذا المبلغ لرفع مرونة الاقتصاد فى الأردن.

 


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وزير بريطانى

تقديم الدعم للأردن

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