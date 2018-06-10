وزير القوى العاملة يكلف بالوقوف على أسباب حادث تسريب غاز الأمونيا بمصنع برج العرب

محمود راغب

كلف وزير القوى العاملة محمد سعفان، مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية حسن الرداد، بالانتقال الفورى إلى مصنع برج العرب للوقوف على أسباب حادث تسريب غاز الأمونيا فى ثلاجة تابعة لأحد المصانع الخاصة بالمنتجات الغذائية، والذى أدى لإصابة 39 عمالاً بالمصنع باختناق.

وكلف الوزير الإدارة المختصة بالسلامة والصحة المهنية بالوزارة، بالتواصل مع المديرية فى هذا الشأن وإعداد تقرير عن أسباب الحادث.

وتلقى الوزير تقريرا عاجلا اليوم، الأحد، من الإدارة المختصة بالوزارة يشير إلى أن الحادث وقع فى مصنع فرج الله بالمنطقة الصناعية، ببرج العرب، ويعمل به 500 عامل، حيث إنه فى اثناء تناول العمال وجبة الإفطار الساعة السابعة مساء، حدث تسرب لغاز الأمونيا نتيجة التسريب من أحد بلوف التنك نتج عنه تسريب لغاز الأمونيا فحدث اختناق لـ 9 عمال، وتم نقلهم إلى المستشفى وخرجوا جميعا إلا واحد مازال تحت الملاحظة ويدعى وليد محمد حسن .

وورد فى التقرير أنه يجرى حاليا معاينة الموقع على الطبيعة بمعرفة مفتشى مكتب برج العرب، للوقوف على مدى توافر إجراءات الوقاية وحماية العاملين وبيئة العمل من عدمه .