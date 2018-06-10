وزير البترول يكلف طارق جلال برئاسة الشركة المصرية لإنتاج الستيرين

كتب أحمد أبو حجر

أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قرارًا بتكليف الكيميائى طارق محمد جلال رئيسًا للشركة المصرية لإنتاج الستيرين والبولى ستيرين (استرنيكس(.

المصرية لإنتاج الإسترنكس هى إحدى شركات قطاع البترول المصرى، والتى تأسست عام 2005 وفقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 كشركة مساهمة مصرية برأس مال مصرح به قدره 40 مليون دولار أمريكى ورأس مال مصدر قدره 4 ملايين دولار أمريكى، ويقع مقرها الرئيسى بمدينة نصر بالقاهرة بينما يقع مصنع الشركة ومرافقه فى مدينة الدخيلة بالإسكندرية.

يساهم فى رأسمال الشركة كل من:- المصرية القابضة للبتروكيماويات - المصرية القابضة للبتروكيماويات : 35%، وزارة المالية: 20%، بنك الاستثمار القومى: 20%، إنبى - الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية : 10%، بتروجيت - المشروعات البترولية والاستشارات الفنية : 15%.