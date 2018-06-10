ننشر التقرير الطبى لمقتل والد مغتصب طفلة البامبرز بالدقهلية.. وإخلاء سبيل جدها

الدقهلية شريف الديب

أخلت نيابة بلقاس، بمحافظة الدقهلية، سبيل جد الطفلة جنى محمد السيد، المعروفة إعلاميا بطفلة البامبرز، بعد أن تم اتهامه بقتل والد الجانى بقرية دملاش بمحافظة الدقهلية.

وقال صلاح توفيق جد الطفلة فى حديثه لـ"اليوم السابع" تم إطلاق سراحى بعد التحقيق، وأنا الآن بمنزلى، ويوجد أعداد كبيرة من قوات الأمن لتأميننا، وتأمين منزلنا، وأفراد العائلة، وهناك تشديدات أمنية بالقرية، لمنع حدوث أى مناوشات أو أحداث عنف بالقرية.

واستمع المستشار عمرو ضياء مدير نيابة بلقاس، بإشراف المستشار خالد خضر المحامى العام لنيابات شمال الدقهلية، إلى كل من صلاح. س جد طفلة البامبرز، وعمها بعد توجيه الاتهام لهم بقتل محمود. ا. ا 65 سنة فلاح، والد المتهم باغتصاب الطفلة جنى، واعترف عم الطفلة جنى، بأنهم شاهدوا المجني عليه عائدا إلى منزله بالقرية (دملاش) بعد أن تركه منذ الحادث الأليم لابنة شقيقه، نظرا لتقارب المنازل من بعضها وهو يقطن بنفس المنطقة، فنشبت مشادة، وتطورت بعد أن استفزه المجنى عليه، وتصادف وجود فرع شجرة فضربه به على رأسه، فلقى مصرعه.

وكشف تقرير الطب الشرعى أن سبب وفاة محمود. ا. ا، والد المتهم فى قضية طفلة البامبرز بالدقهلية، بعد اعتداء عم الطفلة عليه بالأمس بفرع شجرة بعد مشادة بينهما بعد عودته إلى منزله بقرية دملاش التابعة لمركز طلخا.

وأكد تقرير الطب الشرعى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية نتيجة إصابة المجني عليه بكسر فى الساق اليمني، وكسر آخر فى القفص الصدرى، وجرح فى الرأس أدى إلى وجود نزيف، مما أدى إلى الوفاة ومن المقرر دفن الجثة عقب صلاة العصر بقرية ميت زنقر التابعة لمركز طلخا.

يُشار إلى أنه بتاريخ 24/3/2017 قام نجل المجنى عليه إبراهيم . ، بالتعدى جنسياً على الطفلة جنى محمد السيد " المعروفة إعلامياً بطفلة البامبرز " والمحرر بشأنها المحضر . جنح بلقاس ، والمقضى فيها على المتهم بالإعدام"سبق الإخطار" وقيام أهلية المتهم بترك منزلهم بقرية دملاش والإقامة بقرية " ميت زنقر " بسؤال نجل المتوفى . 37 سنة عامل ومقيم بذات العنوان.

إتهم المدعو صلاح س. 60 سنة موظف بالأوقاف بالمعاش " جد الطفلة المذكورة لأمها " ومقيم قرية " دملاش " بإحداث إصابة والده التى أودت بحياته لذات الخلافات المشار إليها