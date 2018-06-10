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نقل 22 مباراة من كأس العالم على التليفزيون المصرى أرضيا

الأحد، 10 يونيو 2018 11:03 م
نقل 22 مباراة من كأس العالم على التليفزيون المصرى أرضيا التليفزيون المصرى
كتب خالد إبراهيم
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قالت الهيئة الوطنية للإعلام إن التليفزيون المصرى لديه الحق فى بث عدد 22 مباراة من مباريات كأس العالم المقام بروسيا

وأصدرت الهيئة بيانا صحفيا جاء فيه "انطلاقا من حرص الهيئة الوطنية للإعلام على حق الشعب المصري في مشاهدة مباريات منتخبه الوطني بكأس العالم بروسيا فقد خاطب حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا يوم ٦ يونيو الجاري للحصول على ٢2 مباراة منهم مباريات المنتخب المصري مقابل مبلغ محدد على أن تفيد الفيفا بالرد خلال يومين وحيث لم يرد الفيفا على طلب الوطنية للإعلام فقد سعت الوطنية للإعلام للحصول على حق المواطن المصري وفقا للقوانين والأعراف الدولية، فقد تم مخاطبه جهاز حماية المنافسة  وشرح الأمر له حيث قرر الجهاز في جلسته المنعقده اليوم العاشر من يونيو الجاري وطبقا للقوانين والأعراف الدولية أن التليفزيون المصرى لديه القاعدة القانونية التي تمنحه حقوق بث مباريات المنتخب بكأس العالم وبذلك يحق للوطنية للاعلام  بث عدد ٢٢ مباراة للمنتخب على البث الأرضي

 

وبدوره قرر حسين زين بث المباريات على التليفزيون المصري بثا أرضيا حفاظا على حق المواطن المصري في مشاهدة منتخبه الوطني لكرة القدم والاستمتاع بها متمنيا التوفيق للمنتخب المصري فى مشواره بكأس العالم ومشاهدة ممتعة لعشاق وجماهير الكرة المصرية

 

 

 


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