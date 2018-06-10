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نقابة المعلمين: لا شكاوى من امتحان الجبر والهندسة الفراغية حتى الآن

الأحد، 10 يونيو 2018 02:32 م
نقابة المعلمين: لا شكاوى من امتحان الجبر والهندسة الفراغية حتى الآن خلف الزناتي - أرشيفية
آية دعبس
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أكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، ورئيس غرفة عمليات نقابة المهن التعليمية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، أن الغرفة لم تتلق حتى الآن أى شكاوى حتى الآن بشأن مراقبى امتحان الجبر والهندسة الفراغية.

وأوضح "الزناتى" أن هناك متابعة مستمرة لتوفير سبل الراحة للمراقبين والملاحظين سواء داخل لجان الامتحانات أو فى الاستراحات ولجان تقدير الدرجات.

ووجه نقيب المعلمين، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالمنصورة السيد فرج، بتقديم واجب العزاء فى وفاة المعلم  الأحمدى محمد سعيد، مدير مدرسة ميت عزون المشتركة بالمنصورة، ومراقب أول بلجنة مدرسة الشهيد إبراهيم حسين محمد الثانوية "الحكمة" سابقاً بطنطا، الذى وافته المنية صباح اليوم بمنزله، وإنهاء مستحقاته وإعانة الوفاة من النقابة الفرعية.


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