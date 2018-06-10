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نقابة الصيادلة تناقش آثار حكم الدستورية العليا بشأن إلغاء رخص الهدم

الأحد، 10 يونيو 2018 11:07 ص
نقابة الصيادلة تناقش آثار حكم الدستورية العليا بشأن إلغاء رخص الهدم نقابة الصيادلة
كتبت آية دعبس
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استقبلت نقابة الصيادلة، صباح اليوم، ممثلين من الصيادلة المتضررين من حكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة رقم 14 من القانون 127 لسنة 1955بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، وهى المادة التى كانت تمنح الصيادلة الذين تعرضت صيدلياتهم للهدم دون تدخل منهم حق نقل ترخيص هذه الصيدليات دون التقيد بشرط المسافة.

وأوضحت النقابة، فى بيان، أن هؤلاء الصيادلة يواجهون احتمالية إلغاء ترخيص هذه الصيدليات على الرغم من استقرار وضعياتهم القانونية.

وطالب الوفد من النقابة تبنى طرح تعديل على احدى مواد القانون لنحمى هذه الصيدليات التى تم ترخيصها قبل حكم المحكمة الدستورية وان تنقل النقابة هذا التعديل المقترح إلى مجلس النواب.

 

 


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