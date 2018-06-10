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"نظافة القاهرة": توزيع 50 ألف كيس قمامة على زوار الحدائق خلال أيام العيد

الأحد، 10 يونيو 2018 12:00 ص
"نظافة القاهرة": توزيع 50 ألف كيس قمامة على زوار الحدائق خلال أيام العيد حدائق القاهرة - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء محسن مأمون، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة، أنه تمت مراجعة النظافة حول الحدائق العامة والمتميزة والمتخصصة استعدادا لاستقبال زوار العيد، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع 50 ألف كيس قمامة على رواد الحدائق لجميع القمامة بها خلال أيام العيد الثلاثة ورفعها يومياً.

 

وأضاف رئيس هيئة نظافة القاهرة، أنه يتم تجهيز جميع الحدائق العامة والمتميزة لاستقبال زوار العيد والتأكد من جاهزية مناطق الترفية وألعاب الأطفال بها والكافيتريا وتواجد كافة المشروبات والمأكولات بها بأسعار فى متناول الجميع.

 

وأوضح مأمون، أنه تم دعم الحدائق بأفراد الأمن اللازمين للحفاظ على الأمن خلال أيام العيد والتأكد من تواجد كافة معدات الإسعافات الأولية بكل حديقة لسرعة إسعاف ونجدة أى مصاب وفتح الحدائق يومياً خلال فترة العيد من الساعة الثامنة صباحاً وحتى منتصف الليل.

 


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