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نتنياهو يزعم: الأوضاع الإنسانية السيئة بسبب تصرفات حماس وراء مظاهرات غزة

الأحد، 10 يونيو 2018 01:20 م
نتنياهو يزعم: الأوضاع الإنسانية السيئة بسبب تصرفات حماس وراء مظاهرات غزة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو
كتب- هاشم الفخرانى
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، إنه ناقش الأوضاع فى قطاع غزة مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حيث زعم أن سبب المظاهرات الفلسطينية ضد الجيش الإسرائيلى هى الأوضاع الإنسانية فى القطاع بعد نهب حماس للأموال واستخدامها فى صناعة السلاح.

 

وحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" قال نتنياهو إنه سيتم دراسة كافة التسويات المعروضة على الحكومة الإسرائيلية لحل الأزمة فى قطاع غزة، ولا سيما عقب العقوبات التى يفرضها الرئيس الفلسطينى محمود عباس على موظفى وسكان قطاع غزة.

 

وكانت القناة العاشرة بالتلفزيون الإسرائيلى ذكرت أن المجلس الأمنى الإسرائيلى المصغر " كابينت" سيجتمع مساء اليوم لمناقشة الأوضاع الإنسانية فى قطاع غزة ، حيث سيكون الأول منذ شهور .

 

وقالت القناة الإسرائيلية إن الاجتماع عقد عقب المظاهرات التى خرجت فى قطاع غزة ضد الجيش الإسرائيلى فى مسيرات أطلق عليها مسيرات العودة الفلسطينية تخرج فى كل جمعة ابتداء من شهر مارس الماضى .

 

يذكر أن المجلس يضم رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس الموساد ورئيس الشاباك.


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اسرائيل

قطاع غزة

تل ابيب

بنيامين نتنياهو




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