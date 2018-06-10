ناقلة نفط عراقية تنطلق من مرافئ الجنوب للمرة الأولى منذ نحو 3 عقود

بغداد (أ ف ب)

أعلنت وزارة النفط العراقية، السبت تصدير اول شحنة من النفط الخام عبر ناقلة ترفع العلم العراقى من الموانئ الجنوبية للبلاد بعد توقف دام نحو ثلاثة عقود.

وأكد المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد أن ناقلة النفط "بغداد أبحرت مساء الجمعة من البصرة الى الولايات المتحدة. وهى المرة الاولى منذ 1991 التى يسير فيها العراق ناقلات النفط التابعة له".

وأعلن فى بيان نشرته الوزارة على موقعها الالكترونى ان "حمولة هذه الشحنة تبلغ مليونى برميل وستقوم شركة الناقلات بتحميلها ونقلها الى الولايات المتحدة لصالح احدى الشركات المتعاقدة مع شركة تسويق النفط"، وتسلّم العراق مؤخرا اربع ناقلات نفط ستعزز قريبا بثلاث ناقلات اضافية.

والعراق ثانى أكبر الدول المنتجة للنفط فى منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) بعد السعودية. وكان يملك فى ثمانينيات القرن الماضى 24 ناقلة نفط دُمر قسم كبير منها او اصبح خارج الخدمة جراء النزاعات المتعاقبة التى شهدتها البلاد من الحرب مع ايران (1980-1988) الى غزو الكويت فى عهد الرئيس السابق صدام حسين عام 1990.