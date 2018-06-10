نائب محافظ القاهرة: الترتيب لحفل زفاف جماعى لـ 20 عريس وعروسة

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية، أنه يتم الترتيب لعمل حفل زفاف جماعى لـ 20 عروس من الأيتام ومحتاجى الرعاية بالمنطقتين الغربية والشمالية، فى إطار الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، فى تصريحات صحفية، أنه تم عقد اجتماع، لبحث ترتيبات الحفل حضره رؤساء الأحياء والعلاقات العامة بالمنطقتين ومديرى إدارات التضامن الاجتماعى، ومسئولى الجمعيات الأهلية المشاركة فى تجهيز العرائس، وإعداد الحفل تحت شعار "فرح مصر".

وأوضح نائب المحافظ، أن ذلك يأتى فى إطار رعاية الأسر الأولى بالرعاية، ورفع العبء عن المواطن محدود الدخل والفقراء، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى.