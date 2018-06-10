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نائب محافظ القاهرة: الانتهاء من إصلاح كسر ماسورة مياه بحدائق القبة

الأحد، 10 يونيو 2018 11:53 ص
نائب محافظ القاهرة: الانتهاء من إصلاح كسر ماسورة مياه بحدائق القبة اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية، أن شركة مياه الشرب انتهت من إصلاح كسر ماسورة مياه قطر 1000مم فى شارع بورسعيد أمام مساكن الوايلى، التابعة لحى الحدائق، التى انكسرت مساء أمس السبت.

وأضاف نائب محافظ القاهرة لـ" اليوم السابع"، أن كسر الماسورة تسبب فى تراكم كميات كبيرة من المياه أثرت على السيوله المرورية، وأغرقت الشارع بالكامل.

وأشار إلى أن الخدمات المرورية انتقلت إلى مكان الكسر بالتنسيق مع شركتى القاهرة للصرف الصحى ومياه الشرب ليتم العمل على التوازى بسحب كميات المياه وإصلاح الخط.

وأكد أن شركة صرف القاهرة استطاعت الانتهاء من شفط المياه فى الثانية صباحا وتم إصلاح الخط فى الرابعة فجرا، مشيرا إلى أنه تم الدفع بـ 30 شفاط 20 من صرف القاهره و10 من مياه الشرب لشفط المياه.

 

 


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