نائب الرئيس الأمريكى: ترامب عمل طيلة حياته على الإعداد لقمته مع كيم جونج

كتبت: إنجى مجدى

قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكى، إن الرئيس دونالد ترامب كان يعمل طيلة حياته على الإعداد لقمة تجمع الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، ذلك على الرغم من أنه لم يدخل مجال السياسة سوى عام 2015.

وقال بنس مخاطبا حشد فى ائتلاف الايمان والحرية: "لقد حانت الآن القمة التاريخية بين رئيس الولايات المتحدة والرئيس كيم من كوريا الشمالية.. وكما قال الرئيس ترامب هذا الأسبوع، فإنه يقترب من القمة بثقة، والحقيقة هى أنه كان يستعد لهذا طوال حياته، الرئيس يعتقد حقاً أن كيم جونغ أون، على حد تعبير الرئيس، يريد أن يفعل شيئاً عظيماً لشعبه، لكن كن مطمئناً ، سيدخل رئيسنا إلى القمة وعيونه مفتوحة على مصراعيها".

ومن المقرر أن يلتقى ترامب وكيم جونج فى قمة تاريخية تعقد فى سنغافورة، الثلاثاء، المقبل، ووصف ترامب حضوره هذه القمة "مهمة للسلام"، ذلك على الرغم مما يبدو تخطيط محدود للقاء، بحسب وصف نيوزويك.