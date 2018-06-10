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منظمة الصحة للبلدان الأمريكية: 35 حالة وفاة بسبب الحصبة فى فنزويلا

الأحد، 10 يونيو 2018 01:00 م
منظمة الصحة للبلدان الأمريكية: 35 حالة وفاة بسبب الحصبة فى فنزويلا الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو
كتبت فاطمة شوقى
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كشف آخر تقرير لمنظمة الصحة للبلدان الأمريكية PAHO  بعد تفشى مرض الحصبة فى أمريكا اللاتينية وخاصة فى فنزويلا، أنه توفى 35 شخصا بسبب الإصابة بالحصبة فى فنزويلا فقط، ما يجعل نسبة الإصابة فى فنزويلا 85% من الإصابة فى أمريكا اللاتينية.

 

وأشارت صحيفة "إيفيكتو" الإسبانية، إلى أن الحالات المصابة بالحصبة فى فنزويلا تتضاعف عددها من العام الماضى، حيث يوجد 35 حالة وفاة منهم 33 فى دلتا أماكورو، حيث تعانى المجتمعات هناك من السعال الديكى والملاريا وفيروس نقص المناعة البشرية.

 

وأوضحت الصحيفة، أن المرض ينتقل فى الدولة الفنزويلية بسرعة كبيرة، وهناك أكثر من 1400 حالة مشتبه بها فى ولاية بوليفار، تليها العاصمة كاراكاس.

 

ووصلت الحصبة الفنزويلية إلى البرازيل وكولومبيا والإكوادور، وأعلنت البرازيل عن 114 حالة مؤكدة فى ولايتى أمازوناس ورورايما، كما تم الإبلاغ عن وفاة طفلين فنزويليين بسبب الحصبة فى بلدية بوا فيستا، ولا تزال 280 حالة مشتبهة قيد التحقيق.


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فنزويلا

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