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مميش: عبور 452 سفينة قناة السويس بحمولة 29.8 مليون طن فى 9 أيام

الأحد، 10 يونيو 2018 06:00 ص
مميش: عبور 452 سفينة قناة السويس بحمولة 29.8 مليون طن فى 9 أيام الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ9 أيام الماضية من الخميس قبل الماضى وحتى الجمعة، عبور 452 سفينة بحمولة 29.8 مليون طن.

وأكد الفريق مميش فى تصريحات صحفية، على أن الأرقام القياسية التي تسجلها حركة الملاحة بالقناة، تُعد مؤشراً هاماً يعكس تحسن حركة التجارة العالمية والتطورفي صناعة النقل البحري واتجاه الترسانات العالمية لصناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، وهوما أستعدت له إدارة القناة بنظرة إستباقية من خلال تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في رفع تصنيف القناة عالمياً بزيادة طاقتها العددية والإستيعابية، هذا بالإضافة إلى إتباع سياسات تسويقية جاذبة لتشجيع الخطوط الملاحية الكبرى على إستخدام قناة السويس بدلاً من الطرق البديلة الأخرى.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس أن يوم الخميس قبل الماضى عبرت القناه 45 سفينة بحمولة 3.1 مليون طن، ويوم الجمعة عبرت القناه 53 سفينة بحمولة  4.2 مليون طن ، كما عبرت يوم السبت 38 سفينة قناة السويس بحمولة 2.7 مليون طن، فيما عبرت يوم الأحد 41 سفينة بحمولة 2.9 مليون طن من الإتجاهين، كما عبرت يوم الأثنين 50 سفينة  بحمولة 2.8 مليون طن، وعبرت يوم الثلاثاء 49 سفينة قناة السويس بحمولة 2.7 مليون طن، فيما عبرت يوم الأربعاء 70 سفينة قناة السويس، بحمولة 4.5 مليون طن ، كما عبرت يوم الخميس 54 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن وعبرت يوم الجمعة المجرى الملاحى للقناه 52 سفينةبحمولة 3.6 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناه خلال الـ 9 أيام فقط 452 سفينة بحمولة 29.8 مليون طن.

                        

 


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