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الأحد، 10 يونيو 2018 03:31 م
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مقتل 11 مدنياً فى غارات على محافظة إدلب السورية

الأحد، 10 يونيو 2018 03:21 م
مقتل 11 مدنياً فى غارات على محافظة إدلب السورية غارات جوية
بيروت (أ ف ب)
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قتل 11 مدنياً على الأقل الأحد، جراء غارات على محافظة ادلب فى شمال غرب سوريا، على بلدتين مواليتين لها، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وأحصى المرصد مقتل "11 مدنياً بينهم أربعة اطفال فى غارات على بلدات عدة" مجاورة لبلدتى الفوعة وكفريا ذات الغالبية الشيعية فى ريف إدلب الشمالى.

وقتل 9 من الضحايا وفق المرصد، فى غارات استهدفت بلدة تفتناز، وأدت كذلك الى خروج مشفى للاطفال قريب من الموقع المستهدف من الخدمة جراء تضرره.

وطالت الغارات المستمرة بلدات عدة وفق مراسل فرانس برس، فى إدلب، بينها بنش ورام حمدان فضلاً عن نقاط تمركز مقاتلى "تحرير الشام" عند خطوط التماس.

وتنفذ قوات النظام هذه الغارات، وفق ما أوضح مدير المرصد رامى عبد الرحمن لفرانس برس "رداً على هجوم نفذته هيئة تحرير الشام وفصائل متحالفة معها فى وقت متأخر السبت على بلدتى الفوعة وكفريا" ذات الغالبية الشيعية.

ومنذ نحو 3 سنوات، تتعرض البلدتين، ويسيطر عليهما مقاتلون محليون من اللجان الشعبية، لحصار مشدد تفرضه هيئة تحرير الشام وفصائل اسلامية أخرى.

 


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