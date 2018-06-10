مقتل القيادى الحوثى البارز سلطان عويدين الغولى و85 عنصراً آخرين

كتب أيمن رمضان

أسفرت معارك الساعات الأخيرة، فى جبهة الساحل الغربى عن مصرع ما لا يقل عن 85 عنصرا من ميليشيات الحوثى التابعة لإيران بينهم قيادات، فى غارات للتحالف العربى، بحسب مصادر ميدانية، من بينهم القيادى الحوثى البارز سلطان عويدين الغولى.

وبحسب موقع العربية فإن القيادى الحوثى لقى مصرعه مع أكثر من 25 حوثياً بينهم نجله عبد الرحمن وجميعهم من أبناء غولة عجيب بمحافظة عمران، شمال صنعاء، والذين تم استقدامهم كتعزيزات لجبهة الساحل الغربى.

سلطان عويدين عينته الميليشيات مديرا لمديرية ريدة فى عمران، وهو من أبرز الشخصيات التى سهلت لها اقتحام المحافظة قبل اجتياحها للعاصمة صنعاء، كما أنه أحد المقربين من القيادى الميدانى للميليشيات والمطلوب على قائمة التحالف العربى أبو على الحاكم.

ومن بين القيادات الحوثية التى قتلت حفظ الله الشامى "نجل القيادى الحوثى المطلوب للتحالف العربى عبدالقادر الشامى وكيل جهاز الأمن القومى للميليشيا"، وعزيز مهدى عامر السريحي، ومحمد محمد الكبسي.