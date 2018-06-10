video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 10 يونيو 2018 06:36 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

مقتل القيادى الحوثى البارز سلطان عويدين الغولى و85 عنصراً آخرين

الأحد، 10 يونيو 2018 05:14 م
مقتل القيادى الحوثى البارز سلطان عويدين الغولى و85 عنصراً آخرين سلطان عويدين الغولى قبل مصرعه على جبهات القتل
كتب أيمن رمضان
إضافة تعليق

أسفرت معارك الساعات الأخيرة، فى جبهة الساحل الغربى عن مصرع ما لا يقل عن 85 عنصرا من ميليشيات الحوثى التابعة لإيران بينهم قيادات، فى غارات للتحالف العربى، بحسب مصادر ميدانية، من بينهم القيادى الحوثى البارز سلطان عويدين الغولى.

وبحسب موقع العربية فإن القيادى الحوثى لقى مصرعه مع أكثر من 25 حوثياً بينهم نجله عبد الرحمن وجميعهم من أبناء غولة عجيب بمحافظة عمران، شمال صنعاء، والذين تم استقدامهم كتعزيزات لجبهة الساحل الغربى.

سلطان عويدين عينته الميليشيات مديرا لمديرية ريدة فى عمران، وهو من أبرز الشخصيات التى سهلت لها اقتحام المحافظة قبل اجتياحها للعاصمة صنعاء، كما أنه أحد المقربين من القيادى الميدانى للميليشيات والمطلوب على قائمة التحالف العربى أبو على الحاكم.

ومن بين القيادات الحوثية التى قتلت حفظ الله الشامى "نجل القيادى الحوثى المطلوب للتحالف العربى عبدالقادر الشامى وكيل جهاز الأمن القومى للميليشيا"، وعزيز مهدى عامر السريحي، ومحمد محمد الكبسي.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش اليمنى على مشارف مطار الحديدة وخسائر فادحة فى صفوف الحوثيين

التحالف الدولى

اليمن

حرب اليمن

الحوثى

مطلوبين




لا تفوتك
التعليم: الامتحان المتداول لرياضيات الثانوية العامة صحيح وضبط الطالب

التعليم: الامتحان المتداول لرياضيات الثانوية العامة صحيح وضبط الطالب

التضامن: صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم

التضامن: صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم

فى اليوم الرابع لماراثون الثانوية ..الطلاب يرفعون شعار التركيز سيد الموقف ..وأولياء أمور : بالإسكندرية: "مش بنام كويس وبنشوف كوابيس يومياً" ..وانتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان

فى اليوم الرابع لماراثون الثانوية ..الطلاب يرفعون شعار التركيز سيد الموقف ..وأولياء أمور : بالإسكندرية: "مش بنام كويس وبنشوف كوابيس يومياً" ..وانتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان

هل تمثل عقوبات القانون رادعا قويا للطلاب الغشاشين؟.. الخشت: حالات الغش معدودة على أصابع اليدين بالامتحانات بسبب "البابل شيت"..ماجد نجم: بنود القانون قوية.. جامعة الزقازيق: كافية للمواجهة إذا طُبقت بشكل صحيح

هل تمثل عقوبات القانون رادعا قويا للطلاب الغشاشين؟.. الخشت: حالات الغش معدودة على أصابع اليدين بالامتحانات بسبب "البابل شيت"..ماجد نجم: بنود القانون قوية.. جامعة الزقازيق: كافية للمواجهة إذا طُبقت بشكل صحيح

أعضاء الجبلاية يرافقون المنتخب إلى روسيا.. وكوبر يرفض إلغاء المران

أعضاء الجبلاية يرافقون المنتخب إلى روسيا.. وكوبر يرفض إلغاء المران

سيدة ولا نوسة؟.. لو بتحاربى فى تنضيفة العيد اعرفى إنتى مين من شخصيات الدراما الشقيانة

سيدة ولا نوسة؟.. لو بتحاربى فى تنضيفة العيد اعرفى إنتى مين من شخصيات الدراما الشقيانة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة