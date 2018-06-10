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مفتى سلطنة عمان ينظم حملة إفطار صائم فى المسجد الأقصى

الأحد، 10 يونيو 2018 04:34 م
مفتى سلطنة عمان ينظم حملة إفطار صائم فى المسجد الأقصى المسجد الاقصى المبارك
كتب مصطفى عنبر
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نظم الشيخ أحمد بن حمد الخليلى، المفتى العام لسلطنة عمان، حملة "إفطار صائم" فى ساحة المسجد الأقصى، وعلى نفقته الشخصية، لدعم الأقصى وأهله.

كما قامت جمعية خيرية بسلطنة عمان، بتنظيم موائد الرحمن الرمضانية فى باحات المسجد الأقصى ضمن مشروعها الخيرى الرمضانى (رمضان يجمعنا)، والذى بدأته الجمعية مطلع شهر رمضان، والذى يأتى بدعم كريم من أهل الخير فى السلطنة.

وأكد الدكتور رمضان طنبورة، رئيس الجمعية، التزام الجمعية تجاه دعم المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك، خاصة أن لشهر رمضان المبارك الصفة الدينية الخاصة به ومضاعفة الأجر والثواب خاصة للمصلين فى المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين، ولأهمية مشروع إفطار الصائم والذى يهدف إلى توفير وجبات الإفطار للمصلين المرابطين في المسجد الأقصى.

وأوضح  طنبورة، أن هذه الموائد الرمضانية تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات والإفطارات الجماعية التي تنظمها جمعية الفلاح الخيرية، مضيفا أن الجمعية تحرص على التنفيذ الدورى للمشروعات الإغاثية التي تستهدف القطاعات الفقيرة خاصة في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطينى من تضييق وحصار.

من جانبه، أثنى الشيخ مهنا نعيم نجم، عضو هيئة العلماء والدعاة بفلسطين، على ما يقدمه أهل الخير في السلطنة من دعم للأقصى وأهله وزواره والمرابطين فيه.


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