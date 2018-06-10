الرئيسية أخبار عاجلة "معلومات الوزراء" يطلق حملة "ما لا تعرفه عن الدعم" للتوعية بحقوق المواطنين الأحد، 10 يونيو 2018 12:35 م مركز معلومات مجلس الوزراء كتبت هند مختار إضافة تعليق نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، فيديو لإطلاق حملة توعية عن الدعم، إيمانًا بحق المواطن فى المعرفة تحت شعار "ما لا تعرفه عن الدعم". وتضمنت الحملة التعريف بدعم الخبز والسلع التموينية، لضمان حق المواطنين فى هذا الدعم. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. رئيس "معلومات الوزراء": أغلب الشكاوي بـ"بوابة الحكومة" متعلقة بالتموين "معلومات الوزراء"ينشر برقية تهنئة بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان الدعم السلع التموينية مجلس الوزراء معلومات مجلس الوزراء التعليم: الامتحان المتداول لرياضيات الثانوية العامة صحيح وضبط الطالب التضامن: صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم فى اليوم الرابع لماراثون الثانوية ..الطلاب يرفعون شعار التركيز سيد الموقف ..وأولياء أمور : بالإسكندرية: "مش بنام كويس وبنشوف كوابيس يومياً" ..وانتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان هل تمثل عقوبات القانون رادعا قويا للطلاب الغشاشين؟.. الخشت: حالات الغش معدودة على أصابع اليدين بالامتحانات بسبب "البابل شيت"..ماجد نجم: بنود القانون قوية.. جامعة الزقازيق: كافية للمواجهة إذا طُبقت بشكل صحيح أعضاء الجبلاية يرافقون المنتخب إلى روسيا.. وكوبر يرفض إلغاء المران سيدة ولا نوسة؟.. لو بتحاربى فى تنضيفة العيد اعرفى إنتى مين من شخصيات الدراما الشقيانة لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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