"معلومات الوزراء" يطلق حملة "ما لا تعرفه عن الدعم" للتوعية بحقوق المواطنين

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، فيديو لإطلاق حملة توعية عن الدعم، إيمانًا بحق المواطن فى المعرفة تحت شعار "ما لا تعرفه عن الدعم".

وتضمنت الحملة التعريف بدعم الخبز والسلع التموينية، لضمان حق المواطنين فى هذا الدعم.