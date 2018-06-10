video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 10 يونيو 2018 05:51 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية اقتصاد وبورصة

معرض "سيبت هانوفر" يفتتح أعماله الاثنين المقبل

الأحد، 10 يونيو 2018 05:00 ص
معرض "سيبت هانوفر" يفتتح أعماله الاثنين المقبل ارشيفية
كتبت: هبة السيد
إضافة تعليق

ينطلق معرض سيبت هانوفر يوم الاثنين المقبل ويستمر حتى 15 من يونيو الجارى، وهو أحد أكبر معارض الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية على مستوى العالم.

يعطى المعرض فرصة للشركات لعرض منتجاتها والترويج لحلولها من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات بهدف زيادة صادراتها من المنتجات والخدمات التى تقدمها.

وتركز دورة هذا العام على الذكاء الاصطناعى ويعرف بأنه علم وهندسة صنع آلات والذكاء الذى تبديه الآلات والبرامج بما يحاكى القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها، مثل القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل على أوضاع تبرمج فى الآلة، كما أنه يعنى بكيفية صنع حواسيب وبرامج قادرة على اتخاذ سلوك ذكى.

وتتسابق كبرى شركات التكنولوجيا فى العالم فى تطوير الربوت الذكى لمختلف الاستخدامات أو تطوير تقنيات مذهلة تحاكى البشر، وتم عرض الكثير منها فى المعارض الدولية مثل جيتكس والمؤتمر العالمى للهواتف الذكية وغيرها.

ووفقا للموقع الإلكترونى لوزارة الاتصالات ينعقد هذا المعرض سنويا فى أرض معارض هانوفر، ويجمع أفضل التصاميم والتصورات المستقبلية فى صناعة تكنولوجيا المعلومات، كما يتضمن المعرض ورش عمل وحلقات نقاش متخصصة ويعرض أحدث التقنيات والأدوات والمنتجات العالمية.

كما يجمع المعرض الشركات والمؤسسات الكبرى المتخصصة فى مجال الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والبرمجيات، وأمن المعلومات من مختلف أنحاء العالم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

احذر.. روسيا مخترقة و20% من مدن كأس العالم تعانى من مشاكل الأمن الإلكترونى

شركات المحمول: انخفاض عدد المشتركين لقصر بيع الخطوط على المنافذ الرسمية

معرض سيبت

هانوفر

المانيا

كمبيوتر

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
السيسي يستقبل رئيس وزراء إثيوبيا و يبحثان تطورات "سد النهضة"

السيسي يستقبل رئيس وزراء إثيوبيا و يبحثان تطورات "سد النهضة"

الرئاسة: محمد صلاح طمأن الرئيس السيسى بأنه تجاوز الفترة الصعبة من العلاج

الرئاسة: محمد صلاح طمأن الرئيس السيسى بأنه تجاوز الفترة الصعبة من العلاج

فيديو.. المنتخب يختتم استعداداته قبل الطيران لـ"روسيا" بحضور 20 ألف مشجع.. 48 ساعة تحدد مصير صلاح أمام أوروجواى.. تريزيجيه: الانتصارات بالمونديال أهم من تسجيل الأهداف.. والحضرى: عمرى "عشرين" مع الجيل الحالى

فيديو.. المنتخب يختتم استعداداته قبل الطيران لـ"روسيا" بحضور 20 ألف مشجع.. 48 ساعة تحدد مصير صلاح أمام أوروجواى.. تريزيجيه: الانتصارات بالمونديال أهم من تسجيل الأهداف.. والحضرى: عمرى "عشرين" مع الجيل الحالى

ترامب يثير الجدل بـ"عفو كلاى".. محامى عائلة أسطورة الملاكمة: المحكمة العليا منحته عفوا عاما 1971 بعد أزمة الهروب من حرب فيتنام.. وتقارير إعلامية: محمد على كان واحداً من 3 آلاف شخص يدرس ترامب العفو عنهم

ترامب يثير الجدل بـ"عفو كلاى".. محامى عائلة أسطورة الملاكمة: المحكمة العليا منحته عفوا عاما 1971 بعد أزمة الهروب من حرب فيتنام.. وتقارير إعلامية: محمد على كان واحداً من 3 آلاف شخص يدرس ترامب العفو عنهم

أضرار الشاى الأخضر منها الصداع المزمن والإمساك

أضرار الشاى الأخضر منها الصداع المزمن والإمساك

بيكهام يكشف حقيقة طلاقه من فيكتوريا

بيكهام يكشف حقيقة طلاقه من فيكتوريا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة