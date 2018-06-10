معرض "سيبت هانوفر" يفتتح أعماله الاثنين المقبل

كتبت: هبة السيد

ينطلق معرض سيبت هانوفر يوم الاثنين المقبل ويستمر حتى 15 من يونيو الجارى، وهو أحد أكبر معارض الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية على مستوى العالم.

يعطى المعرض فرصة للشركات لعرض منتجاتها والترويج لحلولها من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات بهدف زيادة صادراتها من المنتجات والخدمات التى تقدمها.

وتركز دورة هذا العام على الذكاء الاصطناعى ويعرف بأنه علم وهندسة صنع آلات والذكاء الذى تبديه الآلات والبرامج بما يحاكى القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها، مثل القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل على أوضاع تبرمج فى الآلة، كما أنه يعنى بكيفية صنع حواسيب وبرامج قادرة على اتخاذ سلوك ذكى.

وتتسابق كبرى شركات التكنولوجيا فى العالم فى تطوير الربوت الذكى لمختلف الاستخدامات أو تطوير تقنيات مذهلة تحاكى البشر، وتم عرض الكثير منها فى المعارض الدولية مثل جيتكس والمؤتمر العالمى للهواتف الذكية وغيرها.

ووفقا للموقع الإلكترونى لوزارة الاتصالات ينعقد هذا المعرض سنويا فى أرض معارض هانوفر، ويجمع أفضل التصاميم والتصورات المستقبلية فى صناعة تكنولوجيا المعلومات، كما يتضمن المعرض ورش عمل وحلقات نقاش متخصصة ويعرض أحدث التقنيات والأدوات والمنتجات العالمية.

كما يجمع المعرض الشركات والمؤسسات الكبرى المتخصصة فى مجال الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والبرمجيات، وأمن المعلومات من مختلف أنحاء العالم.