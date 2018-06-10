video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 10 يونيو 2018 02:31 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

مصر تدين الهجوم الصاروخى ضد السعودية وتعرب عن تعازيها للمملكة

الأحد، 10 يونيو 2018 01:09 م
مصر تدين الهجوم الصاروخى ضد السعودية وتعرب عن تعازيها للمملكة وزير الخارجية سامح شكرى
كتب - أحمد جمعة
إضافة تعليق

أعربت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، صباح اليوم الأحد، عن إدانتها الشديدة لإطلاق قذيفة مساء أمس السبت على منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مدنيين، حيث تقدمت مصر بخالص تعازيها وصادق مواساتها للملكة العربية السعودية الشقيقة ولأسر الضحايا.

 

وأكد البيان على تضامن مصر الكامل مع المملكة العربية السعودية، فى مواجهة أية اعتداءات من شأنها تقويض السلم والاستقرار على أراضيها، ودعمها للمملكة فى مواجهة الإرهاب الغاشم.

 

كما شدد البيان على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية سوف تزيد من عزم دول التحالف العربى على استعادة الشرعية فى اليمن وتكثيف الجهود لمكافحة الإرهاب وداعميه فى اليمن والمنطقة ككل.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصحف السعودية تبرز مبادرة الملك سلمان لاجتماع رباعى لبحث سبل دعم الأردن

سعر الريال السعودى الاحد 10-6-2018 واستقرار العملة السعودية

السعودية

مصر

اخبار مصر

جازان

الخارجية




لا تفوتك
التعليم: الامتحان المتداول لرياضيات الثانوية العامة صحيح وضبط الطالب

التعليم: الامتحان المتداول لرياضيات الثانوية العامة صحيح وضبط الطالب

التضامن: صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم

التضامن: صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم

فى اليوم الرابع لماراثون الثانوية ..الطلاب يرفعون شعار التركيز سيد الموقف ..وأولياء أمور : بالإسكندرية: "مش بنام كويس وبنشوف كوابيس يومياً" ..وانتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان

فى اليوم الرابع لماراثون الثانوية ..الطلاب يرفعون شعار التركيز سيد الموقف ..وأولياء أمور : بالإسكندرية: "مش بنام كويس وبنشوف كوابيس يومياً" ..وانتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان

هل تمثل عقوبات القانون رادعا قويا للطلاب الغشاشين؟.. الخشت: حالات الغش معدودة على أصابع اليدين بالامتحانات بسبب "البابل شيت"..ماجد نجم: بنود القانون قوية.. جامعة الزقازيق: كافية للمواجهة إذا طُبقت بشكل صحيح

هل تمثل عقوبات القانون رادعا قويا للطلاب الغشاشين؟.. الخشت: حالات الغش معدودة على أصابع اليدين بالامتحانات بسبب "البابل شيت"..ماجد نجم: بنود القانون قوية.. جامعة الزقازيق: كافية للمواجهة إذا طُبقت بشكل صحيح

أعضاء الجبلاية يرافقون المنتخب إلى روسيا.. وكوبر يرفض إلغاء المران

أعضاء الجبلاية يرافقون المنتخب إلى روسيا.. وكوبر يرفض إلغاء المران

سيدة ولا نوسة؟.. لو بتحاربى فى تنضيفة العيد اعرفى إنتى مين من شخصيات الدراما الشقيانة

سيدة ولا نوسة؟.. لو بتحاربى فى تنضيفة العيد اعرفى إنتى مين من شخصيات الدراما الشقيانة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة