video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 10 يونيو 2018 12:11 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

مصرع طفل غرقا فى ترعة قرية سرنباى بالبحيرة

الأحد، 10 يونيو 2018 10:45 ص
مصرع طفل غرقا فى ترعة قرية سرنباى بالبحيرة جثة - صورة أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
إضافة تعليق
لقى طفل مصرعه غرقا، بترعة قرية سرنباى التابعة لمركز شرطة المحمودية بمحافظة البحيرة.
 
تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة ، اخطارا من مركز شرطة المحمودية من "ص ع ع" 40 سنة حاصل على دبلوم أنه أثناء قيام ابنه حاتم 11 سنة بصيد الأسماك على حافة الترعة المارة بالقرية زلت قدماه وسقط بها وغرق ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.
 
تم انتشال الجثة بمعرفة الأهالى ونقلها لمشرحة مستشفى المحمودية العام، وبتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره عدم وجود إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاه إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط تشكيل عصابى بحوزتهم 56 تذكرة هيروين بكفر الدوار

البحيرة

اخبار مصر

اخبار الحوادث

غرق

طفل

ترعة




لا تفوتك
التعليم: الامتحان المتداول لرياضيات الثانوية العامة صحيح وضبط الطالب

التعليم: الامتحان المتداول لرياضيات الثانوية العامة صحيح وضبط الطالب

التضامن: صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم

التضامن: صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم

فى اليوم الرابع لماراثون الثانوية ..الطلاب يرفعون شعار التركيز سيد الموقف ..وأولياء أمور : بالإسكندرية: "مش بنام كويس وبنشوف كوابيس يومياً" ..وانتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان

فى اليوم الرابع لماراثون الثانوية ..الطلاب يرفعون شعار التركيز سيد الموقف ..وأولياء أمور : بالإسكندرية: "مش بنام كويس وبنشوف كوابيس يومياً" ..وانتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان

هل تمثل عقوبات القانون رادعا قويا للطلاب الغشاشين؟.. الخشت: حالات الغش معدودة على أصابع اليدين بالامتحانات بسبب "البابل شيت"..ماجد نجم: بنود القانون قوية.. جامعة الزقازيق: كافية للمواجهة إذا طُبقت بشكل صحيح

هل تمثل عقوبات القانون رادعا قويا للطلاب الغشاشين؟.. الخشت: حالات الغش معدودة على أصابع اليدين بالامتحانات بسبب "البابل شيت"..ماجد نجم: بنود القانون قوية.. جامعة الزقازيق: كافية للمواجهة إذا طُبقت بشكل صحيح

أعضاء الجبلاية يرافقون المنتخب إلى روسيا.. وكوبر يرفض إلغاء المران

أعضاء الجبلاية يرافقون المنتخب إلى روسيا.. وكوبر يرفض إلغاء المران

سيدة ولا نوسة؟.. لو بتحاربى فى تنضيفة العيد اعرفى إنتى مين من شخصيات الدراما الشقيانة

سيدة ولا نوسة؟.. لو بتحاربى فى تنضيفة العيد اعرفى إنتى مين من شخصيات الدراما الشقيانة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة