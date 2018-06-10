مصرع طفل غرقا فى ترعة قرية سرنباى بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

لقى طفل مصرعه غرقا، بترعة قرية سرنباى التابعة لمركز شرطة المحمودية بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة ، اخطارا من مركز شرطة المحمودية من "ص ع ع" 40 سنة حاصل على دبلوم أنه أثناء قيام ابنه حاتم 11 سنة بصيد الأسماك على حافة الترعة المارة بالقرية زلت قدماه وسقط بها وغرق ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

تم انتشال الجثة بمعرفة الأهالى ونقلها لمشرحة مستشفى المحمودية العام، وبتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره عدم وجود إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاه إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.