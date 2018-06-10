مصرع شخص وإصابة 5 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ركاب بقنا

قنا - هند المغربى

شهدت قرية الخطارة التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين، تم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين للمستشفى المركزى.

تلقى مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق، بلاغاً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، تقل عدد من الركاب، أمام قرية الخطارة التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا.

تم الدفع بـ 5 سيارات للإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى، لتلقى العلاج، والجثة إلى المشرحة، جارى تحرير محضر بالواقعة وأخطار النيابة لتتولى التحقيقات.